Budget 2023 à Mouscron: une « gestion rigoureuse » et des perspectives jusqu’en 2028

Dans une année faste, cette gestion passait systématiquement par une constitution d’un fonds de réserve ou des provisions conséquentes pour constituer une sécurité. Sécurité qui s’avère utile aujourd’hui puisque les dotations communales à la Zone de police de Mouscron et au CPAS ont très fortement augmenté. La première grimpe de 3,2 millions d’euros, pour atteindre un montant total de 16 millions. La deuxième a doublé et dépasse désormais les 12 millions d’euros annuels. "Le CPAS n’a plus de réserves et ne peut donc plus ponctionner dans ses provisions", poursuit Ann Cloet.

Ces deux dotations communales sont en partie financées par le plan Oxygène (une aide régionale de soutien aux communes), qui devrait atteindre 6,3 millions d’euros. Le plan compense en partie ces hausses faramineuses des montants destinés à la police et au CPAS. (Entre le budget initial 2022 et le budget initial 2023, les dépenses de transfert ont augmenté de 33%. (contre 15% environ pour les dépenses de personnel et de fonctionnement).

Si les dépenses augmentent considérablement, les recettes au service ordinaire augmentent aussi, passant de 105,5 millions à 119,3 millions en douze mois. Le fonds des communes s’élève à 32,3 millions, les centimes additionnels au précompte immobilier à 22,3 millions et les centimes additionnels à l’IPP à 18 millions d’euros. Des chiffres à "prendre avec prudence", selon un courrier transmis dernièrement par le cabinet du ministre Collignon.

Illustration d’une gestion rigoureuse ? La Ville de Mouscron compte toujours 38 millions d’euros de provisions après "absorption" du fonds de réserve. "Aucune constitution n’est faite pour 2023, mais aucun recours aux provisions non plus, grâce notamment au plan Oxygène", conclut l’échevine des finances.

D’une nouvelle crèche aux soucis d’inondations

À l’extraordinaire, le solde s’élève à 3,6 millions d’euros après élaboration du budget 2023. Au programme de l’année à venir, de nombreux projets budgétisés (35). Citons l’aménagement d’aires de jeux, la toiture des archives communales, des travaux d’isolation et de rénovation énergétique sur plusieurs sites communaux, la construction d’une nouvelle crèche et l’extension de deux autres ((île aux enfants et Bambino) ou encore, la construction d’une nouvelle école des sports, nouveau hall sportif et d’une maison du cyclisme. "Dans le budget 2023, nous avons également budgétisé le déploiement du LED sur le réseau d’éclairage public, la rénovation du kiosque du parc communal (fin de la saga ?), la réhabilitation du château des Comtes, la lutte contre les inondations à la chaussée d’Estaimpuis, l’aménagement du site des Barnabites avec un bâtiment polyvalent et la réfection de ses abords, nous voulons également rénover la verrière de l’ancienne piscine", énumère encore Ann Cloet.

100% des dossiers budgétisés pour 2023 ne commenceront pas dans les douze mois à venir. Mais la Ville de Mouscron veut garder le cap et continuer de mener des projets qui, à leur échelle, participent inlassablement au renouveau de la commune.