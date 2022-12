Depuis, le site est resté un vaste parking. Pratique pour les riverains, mais bien trop terne pour un quartier qui n’a pas beaucoup évolué depuis le début du siècle. "Cette zone de stationnement devait être temporaire, elle l’est restée pendant une décennie", explique Marie-Hélène Vanelstraete. Le parking est grand, très grand, quasiment autant que la Grand-Place de Mouscron. Étant donné sa surface, il est aussi sous-exploité, du moins pas exploité à sa juste valeur.

Les autorités communales projettent de remplacer le parking par une zone plus arborée, en conservant des possibilités de stationnement. Début novembre, élus et représentants de la commune ont d’ailleurs sollicité les riverains pour connaître leurs aspirations concernant cette parcelle. "L’idée était d’arriver en réunion citoyenne avec plusieurs propositions et de se réunir autour d’une volonté commune: celle d’améliorer le quartier", poursuit l’échevine des travaux.

Arboré, partagé et sécurisé

Le procédé était simple. La Ville a soumis deux possibilités, une voirie à double sens d’un seul côté de l’îlot et une autre, conforme à l’actuel avec des trottoirs élargis. Les riverains avaient à disposition deux cartons pour voter, un pour marquer leur approbation, l’autre pour exprimer leur désaccord. "Ils ont plébiscité l’idée de garder un sens unique autour de l’îlot, par peur de la vitesse", rappelle Marie-Hélène Vanelstraete.

Après avoir discuté des contours, restait à évoquer l’îlot en lui-même. "Actuellement, l’endroit est bien morne, même assez moche. Pour le réhabiliter, on s’impose plusieurs conditions: garder des places de stationnement en suffisance et végétaliser l’endroit. On exclut la possibilité d’y aménager une plaine de jeux, mais on voudrait y faire un cheminement, des espaces de repos avec des bancs, un coin arboré et partagé pour les riverains du quartier. "

Le compromis idéal ? Installer de la verdure pour rendre l’endroit agréable, en garantissant une certaine sécurité à cette parcelle, "en prévoyant l’installation de caméras de vidéosurveillance, par exemple", poursuit l’échevine. "Ce qui compte, c’est d’offrir un cadre agréable en se rapprochant au maximum des doléances des riverains, en gardant les critères que la Ville s’impose. Grâce à cette réunion citoyenne, les habitants du quartier comprennent nos contraintes. Et nous comprenons leurs besoins", résume Marie-Hélène Vanelstraete. De fait, le stationnement ne disparaîtra pas, mais il sera repensé. D’autres moments de rencontre auront lieu dans les mois à venir, "probablement au début du printemps", estime l’échevine. Pour la suite du calendrier, il faudra probablement attendre le printemps 2024 pour voir le chantier débuter.