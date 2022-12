Léa, souriante centenaire, de la Haute Savoie à la cité de la Main

La fringante petite dame est née le 12 décembre 1922, au pied du Mont Blanc dans la commune de Servoz, en Haute Savoie. C’est avec bonheur que Léa Jourdanney évoque quelques souvenirs. "Mon père était exploitant forestier et gérait une scierie tandis que maman était mère au foyer, se rappelle la centenaire. Je suis l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. Je suis allée à l’école jusqu’à 14 ans, et ensuite, j’ai travaillé dans l’entreprise familiale. À cette époque, c’était les chevaux qui transportaient le bois. Je me souviens que pour être vigoureux au labeur, mon père préparait pour déjeuner, un jaune d’œuf, avec un peu de sucre et du vin rouge… c’était délicieux !"