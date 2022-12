Herseaux/Wattrelos : à vélo, Alan distribue quotidiennement de la soupe aux personnes sans-abri

Avec son épouse Mélanie et ses deux enfants, Alan a choisi de garder un petit montant pour acheter quelques provisions et faire de la soupe, qu’il distribue ensuite aux sans-abri. "La plupart du temps, les enseignes acceptent de céder leurs invendus et les légumes qui ne peuvent pas être mis en rayon. Quand ce n’est pas possible, j’ai toujours un peu d’argent de côté pour acheter de quoi faire une soupe. J’en ai discuté aussi avec un boulanger en expliquant ce que je faisais, il me donne un peu de pain pour accompagner la soupe. "

Place ensuite à la cuisine, en famille. "Je le fais avec ma fille, qui apprend aussi les valeurs d’entraide et de solidarité. J’essaie toujours de cuisiner en plus grosse quantité, pour être sûr de pouvoir en mettre de côté. "

« Pas laisser quelqu’un grelotter en pleine rue »

Chaque matin, Alan enfourche son vélo et parcourt les quatre kilomètres qui le séparent du magasin Action, à Wattrelos. Sur le parking, il y retrouve un sexagénaire qui passe ses nuits dans un petit renfoncement, tout près de là. "Une fois sur place, je demande au vigile du magasin Action s’il peut réchauffer la soupe dans un micro-ondes, à l’intérieur du magasin. Le vigile accepte toujours bien volontiers", précise notre interlocuteur. Avec la bienveillance du personnel du magasin, Alan peut donc offrir une soupe bien chaude à la personne sans-abri, "qui me remercie toujours pendant plusieurs minutes, tous les jours."

Jeudi, il faisait -4°c quand Alan est arrivé sur le parking du magasin de Wattrelos. Une fois n’est pas coutume, le jeune homme de 27 ans n’a pas retrouvé l’homme qu’il vient aider et réconforter quotidiennement. "Je m’inquiète un peu, mais je ferai un deuxième aller-retour plus tard dans la journée pour lui donner un peu de soupe. Par ces températures glaciales, il en aura bien besoin. "

En disant cela, le visage d’Alan se crispe. Le cœur du Herseautois se serre lorsqu’il évoque les personnes sans-abri qu’il côtoie depuis le début de cette grosse vague de froid. "Je continuerai de faire l’aller-retour tous les jours, jusqu’à la fin de l’hiver. C’est un sens que je donne à ma vie. Je ne peux pas laisser un être humain grelotter et claquer des dents dans la rue, sans rien faire. Dans un monde où chacun pense à soi avant de penser aux autres, je crois qu’on a besoin parfois d’une main tendue. J’ai le temps d’aider, alors je le fais ", conclut avec la plus grande simplicité du monde le Herseautois.