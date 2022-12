Noël: ambiance de fête dans la cité de la Main ! (photos)

" Nos équipes ont souhaité mettre en place un marché de Noël, et c’est le site de Dottignies qui se prêtait le mieux pour organiser cet événement,

expliquent les organisateurs. La volonté était d’attirer et de réunir certains de nos partenaires, comme des commerçants. Les aménagements et décorations ont été réalisés par l’équipe des stagiaires, actuellement en formation. "

Le résultat était très réussi ; pour preuve, l’enthousiasme du public pour cette première édition qui a rencontré un vif succès.

Samedi et dimanche, c’est dans la salle Au Foyer que les nombreux visiteurs ont pu déambuler entre les stands des 21 exposants présents au marché de Noël, organisé à l’initiative des artistes Marie Paule Deboever et Pascal Vandenbussche. Il y en avait pour tous les goûts: des produits de beauté, des bijoux, du tricot, diverses décorations. Bref, autant de jolis cadeaux pour les fêtes qui ont trouvé preneurs. L’ASBL "L’association Parkinson" était également présente et proposait des denrées afin de récolter des fonds au profit des malades.

Dans le même temps, c’est sous le chapiteau placé au pied du Vieux Clocher que se déroulaient les animations organisées par l’association des commerçants et le comité des fêtes. La fête a battu son plein, emportée par la joviale chorale déjantée "Les Mabouls’Kiès". Ici aussi, les visiteurs avaient l’embarras du choix pour leurs emplettes de fin d’année parmi les moults créations proposées dans les stands des artisans qui se sont relayés au cours des deux jours.