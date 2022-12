Mouscron : Un système anti-noyade pour « tendre vers le risque zéro » à la piscine Les Dauphins (vidéo)

Tout s’est bien terminé, mais personne n’est invulnérable dans l’eau. "Le cas le plus fréquent est une noyade silencieuse, donc une noyade qui fait suite à un malaise. Cette malchance peut arriver à tout le monde, même aux nageurs expérimentés", poursuit le directeur de la piscine.

Vingt caméras, aériennes et subaquatiques

Le risque zéro n’existera jamais. Mais grâce aux technologies modernes, les piscines publiques peuvent s’en rapprocher. L’IEG a fait le choix d’installer un système anti-noyades dans le bassin olympique de la piscine Les Dauphins. Baptisée Poseidon, l’installation a été testée mercredi après-midi par les maîtres nageurs. Elle équipera aussi bientôt le grand bassin de la piscine cominoise Aqualys.

©EdA

Les deux structures ont fermé pendant plusieurs mois pour des travaux de rénovation, effectués dans le cadre du plan Piscines de la Région wallonne. "On a profité de cette parenthèse pour donner une vraie plus-value à la piscine, sur le plan énergétique avec une meilleure isolation et sur le plan sécuritaire avec ce système de détection des noyades."

©EdA

Vingt caméras (aériennes et subaquatiques) quadrillent tout le bassin olympique. Elles permettent de donner l’alerte rapidement.

"Il faut treize secondes au système pour repérer qu’il s’agit bien d’une personne en détresse au fond du bassin et lancer l’alerte", indique Nicolas Baudet, ingénieur commercial pour Poseidon. Treize secondes pour différencier une noyade d’une situation de jeu. Une fois ce laps de temps passé, l’alarme retentit et le maître nageur peut voir, à l’aide d’un écran, où il doit plonger. "Dans cette situation d’urgence, chaque seconde compte. Un temps de détection trop long peut avoir de graves conséquences sur l’état de santé de la victime ", analyse l’intéressé.

Le futur bassin, aussi équipé

En Wallonie et surtout à Bruxelles, 30 piscines sont équipées du système Poseidon. De l’autre côté de la frontière, les (récentes) piscines de Valenciennes et Saint-Amand-les-Eaux disposent de cette technologie censée faciliter le boulot des maîtres nageurs. "Depuis 20 ans, nous avons équipé 350 bassins à travers le monde", détaille encore Nicolas Baudet. Mouscron et Comines s’ajoutent à la liste. Pour la piscine Les Dauphins, le deuxième bassin en construction prochainement bénéficiera aussi du système anti-noyades, "car il s’agira aussi d’un bassin de nage", précise Thibaut Duval. "En revanche, l’autre bassin actuel n’en sera pas équipé, puisque sa vocation est de devenir un bassin plus ludique."

Ça ne remplace pas un maître-nageur

©EdA

"En six ans d’expérience comme maître nageur, je n’ai sauté que trois fois à l’eau, sans avoir eu recours à la réanimation", avoue Laurent Vangeenberghe. Ça ne veut pas dire que le système sera inutile, loin de loin. "Maître nageur est un métier exigeant et un peu ingrat. Il faut surveiller le bassin pendant plusieurs heures et garder un niveau d’attention constant. Poseidon ne remplacera pas un nageur puisqu’il ne remonte pas un corps inerte et qu’il ne réanime pas, mais il agira en complément de chaque sauveteur", indique Thibaut Duval.

©EdA

Un souci de visibilité ? Une fréquentation trop importante En treize secondes, l’alerte est donnée. "C’est un bel atout pour nous tous", estime encore Laurent Vangeenberghe.

À la piscine, le changement de direction a coïncidé avec des formations plus fréquentes pour les maîtres nageurs. "Une fois par semaine, l’équipe se perfectionne en sauvetage ou en réanimation. C’était une demande de notre personnel, de ne pas se contenter d’un recyclage annuel." Une habitude hebdomadaire qui travaille autant les automatismes que la cohésion de groupe…