Famiflora : à peine rouvert, déjà un nouveau recours introduit par le parquet de Charleroi

Le magasin a ainsi obtenu gain de cause après avoir introduit un recours en référé et avoir dû fermer pendant une semaine en raison de lourds manquements aux règles urbanistiques, environnementales et aux normes de sécurité.

Une requête unilatérale

C’est le parquet de Charleroi, et particulièrement la substitut du procureur du Roi, Amélie Di Vincenzo, qui avait dénoncé l’inertie de Famiflora et différents faits : infractions urbanistiques, permis d’environnement surexploité, construction sur des zones non constructibles, non-conformité de l’installation électrique, etc.

La substitut du procureur du roi s’étonne de cette décision du tribunal de Tournai. «Nous n’avons pas été informés et associés à cette procédure, déplore la substitut du procureur du Roi. Il s’agit d’une requête unilatérale et le tribunal ne s’est basé uniquement que sur la parole et les informations de Famiflora… ce qui n’est pas normal!»

Une procédure illégale?

La représentante du ministère public dénonce également la légalité de la procédure et du jugement rendu par le tribunal de première instance. «À nos yeux, la procédure n’est pas légale et la décision viole l’ordre public, ajoute Amélie Di Vincenzo. Famiflora a en effet introduit une procédure en référé au niveau civil, alors que cela doit être traité au niveau pénal!»

Face à cette situation, le parquet de Charleroi a donc introduit un recours auprès de la Cour d’Appel. «Mais en attendant cette prochaine décision de justice, le magasin restera ouvert… nous ne pouvons rien y faire.» Contactée, la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, n’entend pas prendre d’arrêté de police comme elle avait pu le faire en octobre 2020 en raison du non-respect des mesures sanitaires.

Rien n’a changé…

Pourtant les infractions sont toujours d’actualité. Rien n’a changé depuis le rapport au 8 décembre dernier. «Un dialogue a été mis en place, et nous espérons que les choses bougeront rapidement, relève la substitut du procureur du roi. Le but n’est pas de bloquer le magasin à tout prix, mais que cette procédure serve d’électrochoc à Famiflora afin qu’il se mette enfin en ordre, surtout en matière de sécurité. L’ordre public est en jeu. Si un incendie se déclare au milieu de tout ce monde, à qui la responsabilité? Je suis au courant des manquements de ce commerce et je ne peux pas fermer les yeux! La Justice est la même pour tous, sans exception.» P.Den.