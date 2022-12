"L’idée de ce groupe est née lors de la crise sanitaire, se rappelle Arnaud Dupire, Avec un ami musicien, Xavier Thiébaut, nous voulions mêler nos univers, faire en sorte que le rockabilly rencontre le swing, et que les cordes rencontrent les cuivres." D’autres musiciens de Tournai, Mouscron et Renaix les rejoignent dans l’aventure. "Nous proposons une musique très énergique, détonante et chaleureuse, ajoute Arnaud Dupire. À l’instar de Brian Setzer, et de son groupe Stray Cats, nous revisitons les grands classiques du rockabilly avec une touche de swing."

Les quinze musiciens reviennent à Mouscron ce samedi 17 décembre pour faire leur "Christmas Show" ! "Les classiques du genre seront bien évidemment réinventés et repris à notre sauce, pour le plaisir des oreilles du public et pour les mettre dans l’ambiance “fêtes”, alors qu’ils pourront se délecter d’un bon verre entre amis." Le concert débutera à 19h (ouverture à partir de 18 h), au Bananas Winter, le bar d’hiver éphémère, au cœur du MIM (74, drève André Dujardin). DJ Ferlinpinpin prendra ensuite les reines jusqu’au bout de la nuit.

PAF : 12 € sur place (10 € en prévente), gratuit pour les – de 12 ans.