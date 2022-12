Fifa 23 : qui sera le meilleur mouscronnois ? Réponse en janvier avec le tournoi du service jeunesse

À la Toussaint, plus de 250 adolescents et jeunes adultes ont enquêté sur la disparition (fictive) d’une fillette à l’ancienne piscine. "L’engouement était tel que, lors de la deuxième phase d’inscription, la file d’attente débordait à l’extérieur du CAM", se souvient l’organisateur.

Le service jeunesse aurait potentiellement pu attirer jusqu’à 500 participants, mais la configuration de l’activité ne s’y prêtait pas. "C’est tout de même gratifiant de savoir que les actions qu’on met en place plaisent à la jeunesse", estime Simon Maertens.

Sans prendre trop de risques, le tournoi Fifa 23 devrait aussi remporter l’adhésion de la jeunesse mouscronnoise. "Avec les températures, on exclut la possibilité de prévoir une activité en extérieur. En discutant avec les autres membres du pôle événementiel, un tournoi de jeux vidéo nous semblait un bon compromis."

Ainsi qu’une belle continuité dans la dynamique instaurée par le service jeunesse.

Les filles aussi peuvent se débrouiller sur Fifa

Parmi les nombreux jeux vidéos plébiscités par les 12-21, c’est donc Fifa 23 qui a obtenu la faveur du pôle événementiel. "Le jeu est sorti il y a trois mois. Avec la Coupe du Monde, notre choix est donc un choix de circonstance", poursuit Simon Maertens. Quitte à sacrifier une potentielle mixité ? Jeu de football, Fifa 23 plaît historiquement plus aux garçons qu’aux filles. Mais avec la popularité grandissante du foot’féminin, le service jeunesse n’axe pas sa communication que pour les garçons. "On ne veut pas tomber dans un travers où les jeunes se pointent à l’activité, s’installent devant l’écran, jouent et s’en vont. Avec le soutien de La Frégate, on va recréer toute une ambiance Maison de Jeunes dans la salle La Grange, en installant des canapés ou un kicker pour que chaque participant ou spectateur profite de l’esprit de groupe. "

Spécialisé dans le traitement des assuétudes, le Phare aura aussi voix au chapitre pour échanger avec les jeunes autour des addictions aux écrans.

Des gradins pour la finale !

Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de se présenter au Centre administratif de Mouscron (rue de Courtrai, 63) les mercredi 21 décembre 2022, mercredi 28 décembre 2022 ou jeudi 29 décembre 2022, de 13h30 à 17h. La participation est fixée à 3 euros. "Les joueurs seront répartis dans des poules de 4, ils s’affronteront le mardi 3 et le mercredi 4 janvier. Seuls les deux meilleurs passeront au second tour", précise Simon Maertens.

Même principe le jeudi 5, avec une différence majeure: seul le premier joueur de chaque poule accédera à la finale, qui aura lieu le vendredi 6 janvier à la Grange. "À ce stade, ils seront environ 30. On prévoit l’installation de gradins pour offrir une ambiance digne d’un petit stade de foot’lors de la finale. "

Pour de plus amples informations, contactez le service Jeunesse par téléphone au 056/860.334 ou par mail via jeunesse@mouscron.be