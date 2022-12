Mouscron : un Noël « alternatif » aux Tables des Rois Mages, vendredi & samedi

Il s’agit des Tables des Rois Mages, qui réunit onze associations locales qui œuvrent pour des causes en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Aux manettes, on retrouve toujours l’ASBL Espace Citoyen, fidèle à ce rendez-vous depuis plus de vingt ans déjà.

Onze partenaires pour onze vocations

Fidélité est également un terme que l’on peut employer pour les associations qui seront présentes lors du marché de Noël. Avec des partenaires historiques des 24 heures de Mouscron et des habitués de ce rendez-vous de fin d’année, les organisateurs peuvent compter sur une belle variété d’exposants et donc de produits artisanaux qu’on retrouve très peu ailleurs.

Parmi les partenaires, citons Ensemble avec Bois Laurence et Haïti (qui œuvre pour l’éducation de jeunes haïtiens), Bowooken (une structure hérinnoise qui développe des projets culturels, sportifs et éducatifs au Sénégal), Ensemble pour le Burundi (domaine de la scolarisation et de la santé) ou encore Amnesty International, OXFAM et bien d’autres. "C es associations vous émerveilleront avec leur artisanat créatif venu des quatre coins du monde", conclut Charlotte Vandermeulen.

Le programme de ces deux jours de festivités

Vendredi, dès 18 heures > Les Tables des Rois Mages invitent les visiteurs à se réchauffer le cœur et le corps dans la cabane de Davy. Au menu: croquettes, tartiflettes, terrines, foie gras, huîtres et ti punch.

19 heures > remise officielle du chèque aux associations soutenues par les 24 heures de course libre 2022

22 heures > soirée musicale avec DJ Matthieu

Samedi, de 15 heures à 17 heures 30 > atelier de la Mère Noël et son lutin: bricolage pour les mini-trappeurs.

De 17 heures 30 à 18 heures > boum des lutins.

Dès 16 heures > Ouverture de la cabane de Davy avec toutes ses gourmandises.

21 heures 30 > Concert avec "22h23", les attrap’heure.

23 heures 30 > Clôture musicale avec DJ Caro.

Concerts et animations gratuites. Rendez-vous au numéro 10 de la rue Saint-Pierre.