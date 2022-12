Le responsable des agences bancaires du pays, Michel Anseeuw, va devenir CEO du groupe au 1er janvier 2023. C’est dès lors le Mouscronnois Laurent Loncke qui dirigera le réseau d’agences d’ici moins d’un mois, se retrouvant ainsi à la tête de 5 000 collaborateurs, "soit la moitié du staff de la filiale belge".

Directeur commercial de la région d’Ath, voici 15 ans

L’homme de 50 ans – habitant toujours en la cité des Hurlus, indique le média – est entré en 1995 dans la maison et y a fait l’ensemble de son parcours professionnel après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur commercial à l’UCLouvain. Il a assuré diverses fonctions commerciales chez Fortis.

La version néerlandaise de l’article étant plus complète, on y apprend qu’il fut directeur commercial de la région d’Ath à partir de 2007 et qu’en 2010, il est devenu directeur des ventes pour la clientèle privée de BNP Paribas Fortis.

Outre la réorganisation du réseau d’agences qui est en marche et le basculement toujours plus poussé de la digitalisation des relations avec la clientèle, le Mouscronnois se chargera aussi de l’intégration de bpost banque dans la stratégie des canaux de distribution de BNP Paribas Fortis.