Mais cela provoque aussi des dommages collatéraux: quelques commerces sont locataires dans le hall d’entrée. La substitut du Procureur du Roi de Charleroi en charge du dossier ne veut pas qu’ils paient pour la méprise d’autres – savaient-ils seulement que les normes de sécurité et environnementale n’étaient pas respectées ? – et permet qu’ils continuent à travailler.

Cependant… l’accès au parking est fermé et c’est donc en se stationnant aux alentours qu’on peut s’y rendre. Une situation inconfortable qui fait chuter la fréquentation habituelle.

Un geste de solidarité a été décidé ce samedi matin de la part de Moresto: ce dimanche matin, de 9 heures à 13 heures, l’enseigne familiale du centre-ville de Mouscron va mettre son parking de la rue de Courtrai à disposition du maraîcher luingnois "La Pomme rouge".

De quoi lui permettre de certainement vendre bien plus de fruits et légumes qu’au milieu du désert Mains&Sabots…

Moresto offrira son parking au maraîcher… et de la soupe à tous les badauds !

L’accès au parking de Moresto s’effectuera via la rue de Courtrai, dans le passage situé entre Daoust et le volailler de Moresto. ©ÉdA

Laurent Coussement à la tête de Moresto explique: " Pouvoir continuer à travailler dans le hall d’entrée de Famiflora qui a cependant son parking fermé, c’est un souci !

Comme un fournisseur tel que La Pomme rouge se démène à l’année pour nous fournir plusieurs fois par semaine des produits frais, il a été décidé de lui mettre notre parking à disposition.

Un « one shot » à éventuellement rééditer… si la situation perdure.

On a connu la situation avec des fermetures durant le Covid, on sait ce que c’est et on voulait donc soutenir Fabrice par le biais d’une action solidaire.

De notre côté, on offrira de la soupe à tous les badauds qui viendront y faire leurs courses ".