Pas de calendrier de l’avent inversé cette année à Mouscron : « on ne veut pas encore mettre nos concitoyens à contribution »

Pour rappel, l’action permet aux citoyens mouscronnois d’apporter, du 1er au 23 décembre, des dons alimentaires, des produits d’hygiène et des petites douceurs pour les fêtes de fin d’année. Ces dons sont redistribués aux associations qui aident les personnes les plus démunies.

Dans des conditions sanitaires assez strictes, l’action se clôture fin 2021 avec le sentiment d’être toujours indispensable et complémentaire à toutes les mesures d’aide et de soutien mises en place par la Ville de Mouscron et les associations de première ligne. "Nous avions tout de même reçu moins de dons que les années précédentes", se souvient Brigitte Aubert.

« Pas opportun de l’organiser »

Comment expliquer, douze mois plus tard, l’absence du calendrier de l’avent inversé ? "Dans la conjoncture actuelle (crise énergétique, flambée des prix, etc.), il a été décidé qu’il n’était pas opportun de l’organiser", explique la Ville de Mouscron.

Pour obtenir des informations complémentaires, il faut se mettre en relation avec la bourgmestre. "On ne voulait pas mettre une nouvelle fois nos citoyens à contribution, une décision prise en âme et conscience avec nos équipes. On ne ferme cependant pas la porte à un retour de l’opération en 2023", précise Brigitte Aubert, qui rappelle que les citoyens peuvent se rapprocher des associations de quartier pour effectuer des dons. Parce que les nombreuses structures chargées de servir des repas chauds ou des colis alimentaires dépendent principalement de la Banque Alimentaire (qui doit composer avec la baisse du nombre d’invendus dans les grandes surfaces). Mais aussi et surtout parce que les personnes en situation de précarité sont de plus en plus nombreuses.

Le calendrier de l’avent inversé 2022 aurait-il été un fiasco ? Probablement pas, tant la solidarité est prégnante chez de très nombreux citoyens mouscronnois. Et parce qu’en quelques années seulement, l’action (dont Brigitte Aubert est justement à l’origine) était devenue incontournable.

Ne tirons pas non plus sur l’ambulance, de nombreuses actions sont mises en place par les autorités mouscronnoises pour épauler les personnes les plus démunies. Espérons simplement que le choix de faire l’impasse sur cette belle initiative ne porte pas préjudice aux associations mouscronnoises.

D’autres actions mises en place pour les fêtes de Noël

L’année 2022 marque le retour du repas de Noël des personnes seules, organisé dans les locaux du Canonnier le 25 décembre.

Pendant deux ans, les personnes isolées n’ont pas pu profiter du repas organisé tous les ans le 25 décembre. Les nombreuses restrictions liées au contexte sanitaire avaient précipité l’annulation de ce rendez-vous. "Nous allions livrer des colis sur base de la liste en notre possession, de manière à ne pas les oublier le jour de Noël", rappelle Brigitte Aubert. "Mais cette année, nous l’organisons de nouveau dans la salle Wembley, en collaboration avec Moresto, notre partenaire historique."

Le repas réunit environ 250 convives, y compris des personnes dont le déplacement est pris en charge par l’organisation.

La liste n’est pas exhaustive, mais d’autres opérations sont mises en place pour les fêtes de fin d’année. Le mercredi 21 décembre, le service des affaires sociales organise le "Chocolat chaud du Père Noël" à La Grange (rue de la Vellerie). Au programme des réjouissances: du chocolat chaud et des coquilles pour le goûter, un spectacle de magie proposé par la maison de jeunes "La Ruche", la visite du Père Noël et des surprises pour les enfants (prix de l’activité fixé à 5 euros).

Toujours pour les enfants, l’Accueil Temps Libre du service Famille – Petite Enfance propose aux petits Mouscronnois de prendre leur plus belle plume et, avec l’aide de leurs parents s’ils le souhaitent, d’écrire la plus magnifique des lettres au Père Noël.

"Le Père Noël du Centre administratif de Mouscron lira personnellement et avec attention chacun des courriers qui lui seront envoyés. L’effort en vaut la peine puisqu’il ne manquera pas de récompenser les trois lettres les plus originales d’un panier de gourmandises d’une valeur de 50 euros ", précise la Ville de Mouscron.