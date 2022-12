Extension de l’aéroport de Lille-Lesquin: la justice a rejeté les actions des opposants

Primo: trois associations demandaient la suspension en référé de l’autorisation environnementale délivrée par le Préfet du Nord, ce 6 juillet. Elles trouvaient l’étude d’impact insuffisante. Leurs arguments n’ont pas tenu. Le tribunal vient de valider la poursuite de la procédure.

Secundo: un frein venait aussi des maires de Lesquin et de Fretin – l’aéroport est à cheval sur ces deux territoires – qui refusaient de signer le permis de construire et ce, malgré la fameuse autorisation environnementale délivrée cet été. Là, c’est le gestionnaire de l’aéroport lui-même qui a introduit un recours face au positionnement des communes et il a été entendu.

"Il a été estimé que cette décision préjudicie gravement et immédiatement à l’intérêt public qui s’attache à éviter la saturation de l’aérogare et à réduire rapidement son exposition au risque notamment d’attaque par voiture bélier" détaille le communiqué du tribunal administratif. D’après le juge des référés, les éléments invoqués pour ce refus de permis "ne paraissaient pas, en l’état, pouvoir légalement fonder la décision des communes de Lesquin et Fretin". Les deux maires ont désormais un mois pour revoir leur copie…

La version future de l’aéroport nordiste. ©© ENIA Architectes

Éclairage du directeur de l’aéroport sur le dossier

Après être resté silencieux, "parce qu’il fallait un devoir de réserve durant l’enquête", indique le directeur général de l’aéroport du Nord, notre compatriote Marc-André Gennart, des éclaircissements ont été donnés.

Moins d’avions

L’homme évoque d’abord des chiffres que certains veulent faire parler en osant des déductions inadaptées. " Concernant le taux de remplissage, on voit les compagnies faire attention à optimiser leurs vols et à en annuler un si l’avion n’est pas assez rempli. La moyenne était de 104 passagers par avion en septembre 2019 pour 133 en septembre 2022. On va vers une accélération du phénomène depuis deux ans qui va rester pérenne.

L’augmentation du nombre de passagers n’est pas corrélée au nombre de mouvements d’avions qui, lui, baisse. On peut le prouver par les chiffres: c’est 16 300 vols commerciaux en 2019 pour 10 475 en 2022. Pour info, ce qui n’est pas "Vols commerciaux" chez nous, ce sont les vols militaires, les évacuations sanitaires… Et on n’a pas du tout de projet de frets de cargo, on a encore refusé la demande d’un gros opérateur, l’an dernier. "

Vols de nuit

La crainte, ce sont également les bruits nocturnes suscités par les vols. Là aussi, le directeur expose les chiffres: "Si on compare la période de janvier à septembre 2019 à la même en 2022, on a une diminution de 22% des vols de nuit (22 h-6 h) et une chute de 36% des vols en journée (6 h-22 h). Moins de vols, y compris la nuit, est un point important dans notre développement", insiste M. Gennart, tout un assurant que "Une enquête de 12 à 18 mois va être lancée sous l’égide de la Préfecture pour des mesures de protection, la nuit".

Une vue du futur hall assurant davantage de confort. ©© ENIA Architectes

Maintenir le cap

Aujourd’hui, l’objectif d’un nouveau terminal peut être maintenu à 2026. "C’était pour 2023 mais le Covid a impliqué de reporter de trois ans le chantier de modernisation. On commencera les travaux fin 2024, le temps de résoudre les problèmes administratifs", glisse le directeur général, tout en détaillant les trois grands objectifs du projet.

1) "Mise aux normes des infrastructures (accotements pour accueillir tous types d’avions), rampe d’accès supprimée et aménagement d’un périmètre de sécurité (un chemin de ronde pour surveiller tous les accès)" ;

2) Il y a saturation de l’aérogare qui était prévue pour 1,5 million de passagers et qui en a accueilli… 2,2 millions en 2019 ! "L’aérogare a été créée en 1996. Il était temps de la remettre à neuf. À certains moments, il y a congestion, il y a un manque cruel de place dans le bâtiment. On doit revoir les flux et cela doit passer par la séparation des arrivées et des départs." Il y aura donc rajout d’un bâtiment sur la partie droite. "L’aérogare va continuer de fonctionner pendant la construction du complément de bâtiment. Ensuite, les flux seront transvasés."

3) "Lille attire 2 millions de passagers. On a un potentiel de 12 millions de passagers dans le bassin. Ça a du sens de moderniser. Le but est aussi de développer l’attractivité du territoire, en proposant des destinations pour les habitants des Hauts-de-France et de la Belgique."

Une nouvelle identité pour l’aéroport

Deux axes forts guident nos actions: l’hospitalité et les responsabilités sociales et environnementales, dit M. Gennart.

Marc-André Gennart – Directeur Général Aéroport de Lille ©ÉdA

Pour le premier axe: "Nous voulons des espaces plus confortables, mieux dimensionnés, avec une nouvelle offre en restauration et commerces, et moins de venues en voitures (ça l’est à 95% actuellement !) par nos navettes toutes les 30 minutes, doublées cet été, ça a réagi favorablement".

Pour le second axe: "Il y a 7 points majeurs, tout en prévenant. On est extrêmement prudents avec le greenwaching ! On essaie vraiment de réduire l’impact environnemental dans notre périmètre, avec un vrai plan d’actions du programme mondial ACA (Airport Carbon Accreditation), de la sobriété énergétique (LED, détecteur de mouvements…), plus d’autonomie énergétique et limitation de l’artificialisation des sols, même si l’autorisation environnementale nous le permet, etc."

©Com.

Enfin, l’aéroport affiche désormais un nouveau logo. "On peut voir un tas de choses dans cette nouvelle identité visuelle: un élément léger comme un papillon, un envol, de la connectivité, un réseau de lignes aériennes…"