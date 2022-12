Envie d’idées de sorties pour ce week-end ? Retrouvez l’agenda de la Wallonie picarde

1. La foire aux Disques, CD et DVD à Mouscron

Chaque deuxième dimanche de décembre, la musique est portée aux nues au sein du Centr’Expo, avec sa foire aux Disques, CD et DVD, toujours très courue.

La foire aux Disques, CD et DVD de Mouscron revient ce dimanche 11 décembre, de 10 à 18 heures, dans la grande salle du Centr’Expo. Quelque 110 exposants venus de toutes les provinces de Belgique, de France et d’Allemagne sont attendus. Il y aura plus de 380 mètres de stands avec de nombreux vinyles, CD et DVD à tous les prix et tout styles musicaux confondus.

Entrée: 2,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

À lire: Mouscron : dimanche, la foire aux disques, CD et DVD revient au Centr’Expo

2. Les incontournables marchés de Noël (Wallonie picarde)

Ce week-end, la saison des marchés de Noël bat son plein. De nombreux rendez-vous festifs et féeriques sont annoncés dans les communes de Wallonie picarde.

Vous pouvez retrouver tous les marchés de Noël organisés en Wallonie picarde ce week-end, dans l’outil de recherche ci-dessus.

Il vous suffit en effet de sélectionner la ou les villes (communes) que vous souhaitez, la ou les dates, et la catégorie d’événement "salons – foires et marchés"… Et vous y retrouvez toutes les propositions de marchés de Noël et leurs informations pratiques.

3. Trois concerts classiques, ce samedi 10 décembre, à Tournai

Les mélomanes et amateurs de musique classique ont l’embarras du choix, ce samedi 10 décembre, à Tournai. Trois concerts y sont organisés.

Un récital d’orgue en hommage à César Franck en la cathédrale à 18 heures. Un concert viennois en l’église Saint-Paul, tout juste à la même heure. Le Messie de Händel en l’église Saint-Jacques à 20 h.

A lire: Tournai : trois concerts " classiques " ce samedi 10 décembre…