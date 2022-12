Un crowdfunding pour faire vivre la poésie et le concours Poé’Vies (Mouscron)

Des candidatures de 30 pays du monde

Plus étonnant encore: les pays d’origine des candidats. "Nous avons reçu des candidatures de 30 pays différents à travers le monde ; c’est fou ! Comment en Amérique ou en Afrique, les gens ont-ils eu connaissance d’un concours organisé à Mouscron, à l’échelle locale… ? Je me pose encore la question. En tout cas, c’est du pur bonheur et cela me fait voyager."

Comme le bouche-à-oreille, la gratuité du concours n’est sans doute pas étrangère à ce succès. "Je veux aussi qu’il soit accessible à tout le monde, pas qu’aux personnes habituées des concours ou celles qui écrivent régulièrement des poèmes, insiste Marie Den Baes. L’idée est justement de donner l’occasion de se lancer dans la poésie, de prendre du plaisir à jouer avec les mots, sans pression et dans un esprit bon enfant."

Trois catégories étaient définies pour les poèmes sur le thème du "temps" (qu’il fait, qui passe ou même du "taon" comme l’a suggéré l’un des participants): les enfants de moins de 12 ans, les jeunes de 12 à 18 ans et les adultes. "Et je suis agréablement étonnée par le nombre de poèmes reçus pour la seconde catégorie. Plusieurs écoles secondaires, dont Don Bosco Tournai et l’Institut des Frères Maristes Mouscron, ont participé au concours. Pour attirer davantage les plus jeunes, j’aimerais, dans le cadre de la prochaine édition, en 2024, organiser des ateliers en classe ou à la bibliothèque pour les sensibiliser et les initier à la poésie."

Un recueil avec 100 textes sélectionnés

Sur les 649 poèmes, le jury en a retenu 100. "Nous nous sommes réunis il y a quelques jours, et la sélection n’a pas été facile… les textes ayant tous leurs particularités, leurs sensibilités et leurs approches. " Dans le jury, on retrouve Laurent Harduin, Françoise Lison-Leroy ainsi que deux lauréats de la première édition, Jef Deblonde et Carine-Laure Desguin.

Place désormais aux récompenses pour tous les lauréats. Et c’est là que Marie Den Baes en appelle au soutien des citoyens. "Comme le concours est entièrement gratuit, nous n’avons aucunes recettes. Au-delà de l’implication de tous les bénévoles donnant vie à ce concours, une telle organisation engendre des frais matériels dans sa communication, son “accessibilité”, l’édition de son recueil et sa générosité envers ses lauréats. "

C’est dans cette optique que la Mouscronnoise a lancé une campagne de financement participatif (https://fr.ulule.com/recueilconcourspoevies). "Si comme moi, les gens pensent que la poésie est un art vivant qui rayonne dans la rencontre et le partage, ils peuvent nous soutenir et faire en sorte que le concours puisse continuer à exister afin de faire vivre la poésie, en achetant un carnet A5 griffé “POÉ’VIES 2022” ou le recueil du concours qui reprend les 100 poèmes lauréats."

Une soirée poésie en mars 2023

Marie Den Baes se réjouit aussi à la perspective d’une soirée "poésie" qui sera organisée le 25 mars prochain au centre culturel de Mouscron. "Pour clôturer le concours en beauté ! Quelques poèmes seront lus avec Florent Richard qui accompagnera au piano. Il y a aura également le concert de Samir Barris qui allie sur scène la musique et la poésie."