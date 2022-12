Mouscron : première action commune pour le Kiwanis et la JCI

Nul ne sait si c’est la magie de saint Nicolas qui a opéré. Et peu importe… C’est une belle action qui vient d’être menée, une première commune organisée par le Kiwanis Mouscron représenté par David François et Cédric Peridaens et la Jeune Chambre de Mouscron représentée par Manon Vandekasteele et Julie Stalon. Ensemble, ils ont accompagné le grand Saint pour une visite de trois institutions mouscronnoise tournée vers l’action sociale à destination de la jeunesse, à savoir La Maisonnée, La Grande Famille (les deux étant dépendantes de Notre-Dame des Anges) ainsi que La Maison. "Le Kiwanis organise cette action de Saint-Nicolas auprès des homes depuis plus de 10 ans et la JCI voulait, cette année, organiser une action similaire. Au lieu que chacun travaille de son côté, nous avons décidé d’unir les forces de nos deux clubs. L’intérêt des enfants et des structures s’en occupant étant le plus important à nos yeux. Travailler ensemble nous permet également de retisser les liens perdus suite aux dernières années difficiles et les conséquences sociales dues à la crise du Covid, isolement que nos clubs ont vécu en interne comme en externe", explique M. Peridaens.