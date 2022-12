Mouscron : dimanche, la foire aux disques, CD et DVD revient au Centr'Expo

Plus d’une centaine d’exposants

La foire aux disques, CD et DVD de Mouscron reprend en effet ses habitudes et revient ce dimanche 11 décembre, de 10 à 18 heures, dans la grande salle du Centr’Expo, après un premier retour apprécié succédant à la pandémie. C’était en avril dernier.

En cette fin de semaine, la foire accueillera 110 exposants venus de toutes les provinces de Belgique, de France et d’Allemagne.

Il y aura plus de 380 mètres de stands avec de nombreux vinyles, CD et DVD à tous les prix et tout styles musicaux confondus. À titre de comparaison avec la première foire organisée en 1995, les exposants étaient 40 et le métrage de 125 mètres. Depuis, elle a donc presque triplé sa capacité d’accueil et s’étend sur 380 mètres de tables.

Des disques… et de quoi les écouter

Au rayon des nouveautés, il y aura de nombreux nouveaux exposants, on trouvera également des platines vinyles de salon à partir de 35 € en stock limité et le public appréciera le retour d’un exposant avec des accessoires pour protéger et nettoyer ses disques.

À l’heure où l’on parle de dématérialisation de la musique, le rendez-vous mouscronnois prouve le contraire: plus que jamais, le vinyle revient à la mode et tiendra la vedette avec plus de 70% de stands dédiés à ce format. De quoi apprécier le support, son petit grain audible sur platine et la qualité que les autres types d’écoute ne permet pas.

Et parce qu’on peut passer un dimanche entier à prendre du plaisir en fouinant, un bar et une restauration rapide seront ouverts toute la journée afin de faire une pause.

Entrée: 2,50 € – gratuit pour les moins de 12 ans. 475, rue de Menin – Mouscron. Page Facebook: foireauxdisquesmouscron.