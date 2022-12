Une trentaine de musiciens de la force navale belge en tenue de gala proposera un concert sous la direction du Maître principal-chef, le chef de musique Bjorn Verschoore.

C’est à un militaire mouscronnois que l’on doit ce magnifique moment à venir, Guy Dobbelaere, le commandant militaire de la province de Hainaut: "En 2017, j’ai été nommé bailli d’honneur de la ville de Mouscron. De par ma fonction, j’ai donc proposé au groupe que nous coorganisions ce concert de la Musique royale de la marine puisque j’en ai la capacité et que cela ne sera bientôt plus possible puisque j’arrive au terme de ma carrière en fin d’année prochaine ! Les Baillis ont marqué leur accord et c’est ainsi que ce rendez-vous a été décidé concrètement en juin dernier".

Au profit des patients atteints d’un cancer

"Sur la scène du Marius Staquet, les 35 musiciens proposeront un concert jazzy, allant de Glenn Miller à des succès plus modernes. Il y aura aussi un medley de la chanson française."

M. Dobbelaere et les baillis, en collaboration avec le centre culturel de Mouscron, proposent à la fois un beau cadeau en marge des festivités mais posent aussi un beau geste: toute place que vous achèterez apportera un peu de douceur… "Tous les bénéfices de la soirée iront à La Casanou, un espace de bien-être dédié aux patients atteints d’un cancer." Cette maison de ressourcement est située à l’arrière du CHM.

