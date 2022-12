Marché de Noel de Mouscron : des débuts féeriques

Du côté des stands du village festif, on avait le sourire après deux ans d’interruption. "Il y a eu un engouement populaire très clair. Grâce à une météo sèche, les gens sont présents et le village vit", précise Sébastien du Bar du Yéti. Placé désormais sur le parking Métropole, les membres du secteur Horeca présents dans le village se réjouissent de leur nouvel emplacement. "Avant, sur le parking de la rue de Bruxelles, nous étions un peu plus éloignés du centre. Ici, nous sommes plus proches de la place, c’est bien mieux !"

Une patinoire remplacée par un théâtre

Du côté de la Balade féerique située à la Rénovation urbaine, on pouvait y retrouver une quarantaine d’automates inédits, toujours placés sous le signe de Noël, ainsi que les traditionnels stands d’artisans en tout genre: bijoux, vêtements et créations vous sont proposés durant ce mois de décembre. Ce week-end, de nombreux visiteurs profitaient du temps relativement doux pour y déambuler.

Sur la Grand-Place, orpheline de la patinoire pour des raisons énergétiques – "On se devait de montrer l’exemple", note Laurent Harduin, un théâtre de Guignol a pris ses quartiers afin de la remplacer. "Après que la décision de ne pas mettre de patinoire ait été prise, il a fallu vite réagir. Nous avions plusieurs idées, mais ce spectacle de Guignol nous semblait être une bonne alternative", explique l’échevin. Les enfants, en plus des parents, sont ravis: "C’est une idée originale, mais c’est très bien", dit une maman, accompagnée de son garçon, à la sortie du spectacle. "C’est triste pour la patinoire, mais ça permet de tester autre chose, et le spectacle était très chouette."

Le village festif sera présent jusqu’au 25 décembre, tandis que le Sentier féerique prolongera la fête jusqu’au 7 janvier. À noter: la grande parade son et lumière " City of Light, ce dimanche soir (arrivée sur la Place vers 18h45/19h).