Mouscron : Renan Luce attendu au Marius Staquet en piano-voix

Sur la scène de Raymond Devos, l’interprète de La Lettre et des Voisines proposera une sélection de chansons issue de ses quatre albums. Les traits d’union entre-elles se feront par la lecture de courts extraits d’ Une famille inquiète, recueil autobiographique qu’il vient de faire paraître et au travers duquel il évoque sa sœur qui souffre du syndrome de Saethre-Chotzen (malformation osseuse qui se caractérise par des anomalies du visage et des extrémités des membres), la tentative de suicide de son frère Damien (qui l’accompagnait lors de sa venue au Marius Staquet 2015), sa séparation avec la fille de Renaud…

Votre tournée s’appelle « Relecture(s) ». Vous parlez de celles de vos chansons et de votre recueil, donc ?

Renan Luce: Oui, je voulais mêler ce récit que j’ai publié récemment à mes chansons, en essayant de dégager une thématique commune.

Ce livre sur ma famille est très intime et je me suis rendu compte que j’avais pas mal de chansons qui traitaient de tout ça: des souvenirs, des liens… J’ai donc essayé de créer une unité à la fois thématique mais aussi musicale. En essayant de trouver un fil directeur, les textes répondent aux chansons que je viens de chanter ou, à l’inverse, des textes mènent à la chanson.

Il y a des choses assez communes dont je n’avais pas trop conscience quand j’étais en train d’écrire ce livre. Beaucoup de sujets que j’y aborde, je les ai un peu égrainés dans mes chansons, pas forcément directement mais il y a des liens assez forts.

Comment avez-vous effectué la sélection des chansons parmi tous vos albums ?

Je me suis d’abord demandé ce que j’aimerais lire comme courts extraits de mon récit pour ensuite me demander quelles chansons pouvaient se rattacher à tels passages. C’est de cette manière-là que ça s’est construit, avec l’idée de me dire aussi « Qu’est-ce que j’ai envie de chanter ? » Il y a des chansons que je chantais moins lors de ma dernière tournée, je suis allé les rechercher.

Sur scène, Christophe Cravero rhabille musicalement vos chansons. Ce pianiste est issu de l’univers du jazz. Or, on sait que ceux qui pratiquent ce style aiment prendre des libertés, faire des impros. Ici, respecte-t-il la musique ou agit-il en prenant des libertés ?

On n’est pas dans le jazz pur car les mélodies de mes chansons sont respectées mais c’est vrai que Christophe a une inventivité et une liberté assez folle doublées d’une oreille assez redoutable qui fait qu’il est à la fois très à l’écoute de ce que j’exprime chaque soir et, en même temps, il a des fulgurances qui permettent de s’éloigner. C’est assez magique d’être accompagné par lui !

Le point de départ de cette tournée, c’était d’ailleurs mon envie de travailler avec Christophe. Il m’a accompagné sur la dernière, intégré à un orchestre symphonique. On était très nombreux et j’avais envie de ce contre-pied avec lui car c’était un gros coup de foudre musical.

Passer d’un orchestre à un piano voix, c’est également une envie d’intimité ?

C’est vrai que j’ai vraiment adoré cette dernière tournée mais j’étais heureux de repartir cette fois avec quelque chose de très simple, de retrouver l’essence des chansons comme elles sont nées, c’est-à-dire dans des versions très épurées qui laissent de la place aux émotions, à une certaine finesse et aussi à une liberté à deux.

Dépouiller musicalement des textes permet de se concentrer sur les mots, de redécouvrir le sens exprimé…

La simplicité fait qu’on se concentre beaucoup plus, c’est comme une loupe qu’on fait sur l’écriture des textes, sur l’importance des mots, des rimes, des sonorités, des images… On est dans une écoute peut-être plus concentrée sur les mots et la musique vient pour renforcer les émotions.

