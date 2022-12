Mouscron : trois petits matchs mais un bilan très satisfaisant pour Amnesty et l’ASBL Espace Citoyen

C’est (déjà) l’heure du bilan. Parce que le mondial des Diables s’arrête brutalement en phase de groupes. Bilan aussi pour l’ASBL Espace Citoyen. "On aurait préféré diffuser sept matchs plutôt que trois, c’est certain. Mais on a accueilli du monde, malgré tout", détaille Dominique Delsoir.

©EdA

Dans l’antre de l’ASBL Espace Citoyen, les spectateurs pouvaient soutenir Amnesty de trois différentes manières. En signant une pétition, qui a récolté plus d’une centaine de signatures, en achetant une des fameuses bougies vendues par l’ONG et… en consommant. "Tous les bénéfices des boissons sont reversés à Amnesty", confirme l’un des responsables de l’ASBL.

Verdict après l’élimination ? Le bilan chiffré n’est pas encore définitif, mais Dominique Delsoir espère reverser un montant "supérieur à 500 euros" pour l’ONG, fidèle partenaire des 24 heures de Mouscron et de la Table des Rois Mages. Un montant plus que satisfaisant pour l’ASBL Espace Citoyen, qui identifie un autre motif de satisfaction. "Dans nos valeurs, on veut aussi éveiller les consciences. Les manquements aux droits de l’homme sont au cœur des discussions de ce mondial. Il fallait se servir d’une telle caisse de résonance pour en parler." Chose promise, chose due puisque les représentants d’Amnesty, présent lors des trois matchs de poule ont eu "d es échanges intéressants et constructifs avec les spectateurs", confirme André Denauw, un des volontaires de l’ONG à Mouscron. "Quand on signe une pétition ou qu’on soutient une cause, il est important de savoir pourquoi", poursuit le volontaire.

Quant à Espace Citoyen, son engagement a aussi permis à quelques supporters de prendre connaissance de la situation au Qatar. Car oui, certains l’ignoraient encore. "On a touché des gens qui n’avaient pas conscience des dérives humanitaires et écologiques autour de ce mondial", conclut Dominique Delsoir