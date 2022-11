Cap Vin à Mouscron: « Enfin les retrouvailles » au Centr’Expo du 9 au 11 décembre

Petit flashback, la précédente formule du salon dans des conditions normales avait eu lieu en 2019, précédant deux années de "Dri’Vigne", faute de mieux. "En 2020, nous avions eu le temps de préparer la transition en vente à emporter, nous avions eu des mois pour nous organiser et le succès était au rendez-vous", se souvient Yves Windal. "L’an passé, nous pensions pouvoir organiser le salon normalement, jusqu’à un mois de l’échéance. "

Objectif 15 000 €

Mais la énième résurgence du covid chamboule encore les plans du comité Cap Vin, qui doit revoir sa formule. "Nous avons eu trente jours pour remettre en route une formule à emporter, sur le modèle de 2020. Mais avec beaucoup moins de préparation, il n’y a pas eu de miracle." Malgré tout et grâce aux provisions dégagées par le salon ces dernières années, Cap Vin a pu offrir un chèque de 10 000 € à Cap 48 (redistribué ensuite aux institutions de la région). Pour le comité, pouvoir soutenir l’action avec autant de régularité reste une fierté, en dépit des turbulences. "Mais cette année, nous comptons retrouver un montant plus conséquent, pour accompagner les retrouvailles avec les vignerons et les participants du salon", poursuit Yves Windal.

On ne change pas une formule qui fonctionne. Pour ce retour à la normale, Cap Vin se déclinera en trois jours, le vendredi 9 décembre (de 17h à 21 h), le samedi 10 décembre (de 15h à 20h30) et le dimanche 11 décembre (de 10h à 15 h). On ne change pas (ou très peu) une équipe qui gagne, puisque seuls trois vignerons ne participent pas à ces retrouvailles, remplacés par deux petits nouveaux, "un domaine du Ventoux et un autre issu du Beaujolais, un exploitant qui produit des vins sans sulfites." On ne change pas non plus le prix d’entrée, toujours fixé à six euros depuis de nombreuses années.

Enfin, on ne change pas l’ADN d’un événement qui séduit chaque année près d’un millier de participants. "Revoir les vignerons, les visiteurs, retrouver cette ambiance, ce sera un grand moment", conclut Yves Windal. Un moment que tout le monde attend depuis 2019.