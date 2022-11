La gare de Mouscron et son quartier se transforment : Quels changements et quelles conséquences ?

La phase 1 de ce chantier a débuté, elle concerne l’auvent de la gare des bus et le parking SNCB. "On procède à la démolition complète des infrastructures existantes avant de construire un nouvel auvent ", explique Olivier Morantin, chef de bureau voirie & mobilité au CAM. Cette première phase n’a aucune implication sur la circulation et devrait permettre d’agrandir l’offre de transports en commun.

La phase 2 vient également de débuter pour 55 jours ouvrables et concerne les abords du pont Sainte-Thérèse. Avec des conséquences importantes sur la mobilité puisque le tronçon compris entre la place de la Gare et la rue de la Carpe va changer de visage, "via un recalibrage de la voirie par une réduction de la partie réservée aux véhicules motorisés et plus de place pour les piétons ainsi qu’une piste cyclable séparée. Nous allons aussi créer des espaces verts et des places de stationnements longitudinales", poursuit le fonctionnaire de la Ville. Mais surtout, de nouveaux feux seront installés pour réduire le caractère accidentogène de ce carrefour très fréquenté. "Il s’agira de feux intelligents dernière génération", assure le commissaire Decabooter, en réponse aux inquiétudes.

Les phases 3 & 4 devraient aussi transfigurer la place de la Gare en laissait plus de place aux piétons et aux cyclistes en plus de la création d’espaces verts et de terrasses surélevées. Elles débutent le 7 décembre et auront pour conséquence la mise en place d’un sens unique de circulation Ouest – Est (de l’avenue de Barry vers la N58). Quinze mètres seront occupés par les chantiers, laissant dix mètres aux bandes de circulation provisoires.

Enfin, la phase 5 suivra la phase 2 aux abords du pont Sainte-Thérèse. Les quais bus provisoires se trouvant actuellement devant les bâtiments SNCB seront déplacés vers la rue du Phénix, le long du parking SCNB. Des travaux "lourds de conséquence" sur la mobilité du quartier, avoue le commissaire Decabooter. Les automobilistes seront invités à emprunter la route de la Laine puis à rejoindre l’avenue Mozart pour retrouver le centre-ville. Le charroi lourd sera dévié également. Les travaux doivent "absolument être bouclés avant la fin de l’année 2023", avoue Brigitte Aubert. Condition sine qua non à la réception de fonds européens FEDER. Car le coût final de ce dossier s’élève à plus de 9 millions d’euros. "Pour les riverains, il faudra s’attendre à des horaires de chantier élargis ", conclut la bourgmestre.

Voitures coincées ou évacuées faute de communication…

À chaque chantier ses tracas. Lundi, les riverains en ont fait remonter plusieurs. Ceux de la rue du Bornoville dénoncent le charroi lourd et la vitesse, deux "fléaux" de moins en moins supportable. "On s’engage à trouver une solution pour réduire la vitesse", assure le commissaire Decabooter. Dans la rue des Contredames, les voisins de ce chantier dénoncent une circulation inadaptée à cette petite voirie qui traverse un lotissement. "C ’est une voirie privée. Donc on ne pouvait pas installer un rétrécisseur avant d’avoir l’accord du privé. On a cet accord depuis quelques jours", précise Olivier Morantin.

Y aura-t-il des bornes de recharge pour véhicules électriques ? "Des emplacements réservés aux voitures partagées Cambio, oui. Pour les bornes, ce n’est pas à l’ordre du jour ", confirme Marie-Hélène Vanelstraete.

Autre situation ubuesque, la (non) communication de TRBA autour de la phase qui a débuté lundi. Quelques riverains n’ont pas pu sortir leur véhicule de leur garage en raison des travaux. Certains ont été avertis samedi, d’autres lundi matin, pendant la pose des panneaux. "Combien de temps sera-t-on coincé ?". Question légitime, réponse peu assurée. "55 jours ouvrables", selon TRBA. Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour ne pas attendre si longtemps. "Et elle doit être rapide", indique Brigitte Aubert pour forcer TRBA à agir urgemment. Des problèmes de communication se sont déjà posés par le passé, avec des véhicules retirés et acheminés jusqu’à la fourrière. Le phénomène se répète puisque le parking situé en face de la rue de la Station devait être libéré de véhicules en stationnement le 28 décembre, selon les informations transmises aux riverains. Une erreur de date, puisqu’il s’agissait en réalité du 28… novembre.