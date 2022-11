Fondée en février 1922 par les œuvres sociales-chrétiennes, elle est présidée par Henri Duchâtel. Au départ, quelque 25 musiciens entrent dans les rangs de l’Harmonie. À la suite de la disparition de son président fondateur, le notaire Félicien Nuttin lui succède. Robert Devos, Émile Jansens, Christophe Yserbyt ont occupé le poste de président assuré à présent par Michel Franceus.

Le premier chef d’orchestre fut Jean Deruytere, premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles. Depuis, l’Harmonie a poursuivi sa route sous les directions successives du renommé André Waignein, de Robert Braem, de Jean-Jacques Buron, de Dominique Morest et de Tom Hondeghem. L’ensemble est dirigé actuellement par Sébastien Vandenbussche, secondé par Valentine Declerck.

Pour célébrer ce centième anniversaire, l’Harmonie a débuté les festivités par le concert de Sainte-Cécile en l’église Saint-Barthélemy. Pour la circonstance, une foule nombreuse s’était déplacée.

L’office dédié aux membres vivants et défunts de la société était agrémenté par l’interprétation de quelques belles pages musicales, dont "Quercus", une composition de Dominique Morest spécialement écrite pour ce centenaire.

Le comité présidé par Michel Franceus et René Vandenbusshe, le vice-président. ©EdA

Un ensemble qui a su renouveler ses cadres

Ensuite, musiciens, amis et sympathisants se sont retrouvés autour d’un convivial banquet au cours duquel plusieurs musiciens ont été récompensés pour leur assiduité à la société. "La clé du succès de l’Harmonie, forte de plus de 70 musiciens, est qu’elle a su renouveler ses cadres tout au long des dix décennies, rapporte René Vandenbusshe, vice-président et doyen de la phalange. Nous faisons confiance aux jeunes car ce sont eux l’avenir, comme en démontre l’atelier d’éveil musical dès l’âge de trois ans, l’atelier musical pour les jeunes et, depuis vingt ans, le camp musical à Blandain qui rassemble tout le monde et rencontre chaque année un beau succès."

La participation de la phalange sur le terrain culturel de la ville est importante. Les musiciens sont présents dans plusieurs manifestations: les commémorations patriotiques, les Hurlus, la fête de la Main à Dottignies, les allumoirs, le concert du printemps, le Play-in… Qualité, créativité et une programmation audacieuse en font un ensemble musical dynamique qui réunit toutes les générations dans une ambiance familiale.