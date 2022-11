Mouscron : l'académie de musique chez RQC

Ce samedi 26 novembre à 11 h, RQC (95 FM) propose de (re)découvrir l’académie de musique et des beaux-arts, en présence de la directrice de l’institution culturelle de la ville de Mouscron, Valérie Serramona. Seront également à l’antenne Valentin Devligher, prof du cours des cuivres et chef de l’orchestre à vent et Christelle Planke, prof du cours de chant et directrice musicale du chœur de l’académie. Chacun dans son domaine, expliquera sa passion d’enseigner tout en faisant découvrir ce qui compose sa discipline ainsi que le projet pédagogique qui en découle.