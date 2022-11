Aux arbres, citoyens mouscronnois!

Cette année, la commune distribuera 550 framboisiers et groseilliers rouge et blanc, mais aussi des essences comme l’érable ou le sorbier, en plus petite quantité. "Nous donnerons aussi des plantes aromatiques (400 thyms et 400 lavandes) et des bulbes", assure Christophe Gruwier, qui coordonne l’opération pour la Cellule environnement. Depuis 2019, 7 100 arbres ont été distribués, auxquels s’ajouteront les 2 400 de l’année 2022, soit un succès qui ne se dément pas depuis le lancement de l’opération.

Celle-ci s’accompagne d’autres activités ponctuelles jusqu’à la fin de l’année 2022. Ce 26 novembre aura également lieu l’action "Un enfant, un arbre" en collaboration avec la Ligue des familles. Au total, 79 poiriers seront plantés dans trois endroits choisis ; la zone du cyclo-cross à Dottignies, aux abords de la chaussée de Luingne vers Herseaux avant le rond-point et au parc du chalet, à Mouscron. Par le biais de la Cellule environnement, la population mouscronnoise sera prochainement invitée (via les réseaux sociaux), à participer à planter des haies.

Les endroits ? "Il y aura une haie mixte le long de la route de la Laine, à hauteur de la rue de la Barberie (400 plants), dans la continuité de l’an dernier", poursuit Christophe Gruwier, "u ne autre en milieu agricole, rue de la Sarpe à Dottignes (200 plants), une haie à la SPA de Mouscron (260 plants) et enfin, une haie à la rue de la Retorderie (100 plants)."

Pour ponctuer cette fin d’année, une action dans le milieu scolaire se déroulera le samedi 19 décembre prochain, juste avant les vacances de Noël. Elle prendra place sur les abords de la plaine de jeu près de l’école Saint-Exupéry, "1 750 arbres seront plantés en collaboration avec l’école. Les plants seront obtenus gratuitement grâce à notre demande lors de l’action Yes we plant !", conclut le membre de la Cellule environnement.

Un programme varié et étoffé pour verduriser quelques espaces qui ne demandent qu’à l’être, dans la cité des Hurlus.