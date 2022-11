Le centre hospitalier de Mouscron face à ses défis pour 2023

Alors que les effets et les conséquences de la crise Covid se font toujours ressentir d’une manière ou d’une autre, le CHM, comme les autres hôpitaux du pays, se retrouve face à de nouveaux défis, et d’inquiétantes perspectives pour l’avenir.

Le défi de maintenir l’équilibre budgétaire

Comme tous les ménages, et autres entreprises et sociétés, le CHM n’échappe pas à la crise économique et énergétique. S’il n’a pas encore établi son budget 2023, le défi sera grand pour le maintenir à l’équilibre."Avant le Covid, l’hôpital avait une situation financière assez sereine, relève le directeur général. La crise sanitaire est passée par là, en changeant les habitudes de soins et en impactant l’activité hospitalière. Et alors que l’on commençait à retrouver un semblant de normalité, on se prend de plein fouet une forte inflation, des augmentations dans tous les sens, des indexations des salaires, des coûts énergétiques qui flambent, etc. On passe d’une crise à une autre !"

L’hôpital subit toutes les augmentations. "Tous les jours, on reçoit des courriers de fournisseurs qui nous informent de leurs augmentations parce qu’ils doivent également faire face aux indexations et aux coûts énergétiques. Mais tous ces produits, on ne peut pas s’en passer, on en a besoin pour faire fonctionner l’hôpital ! On ne peut pas dire qu’on va diminuer les commandes d’oxygène ou de médicaments parce que les prix ont augmenté… Même chose pour l’énergie. Il faut continuer à chauffer ou climatiser l’hôpital ou faire tourner les machines énergivores au sein de services tel que la radiothérapie ou l’imagerie même si cela consomme de l’électricité ! On n’a pas beaucoup de prise sur notre consommation énergétique. Pour le mois d’août 2022, notre facture a quintuplé par rapport à l’année dernière alors que nous avons la chance d’avoir un bâtiment moderne et bien isolé. Quant au personnel, en 2023, il nous coûtera 10% de plus qu’au début de l’année 2022… un surcoût important lorsqu’on sait que les salaires représentent 65% de nos dépenses !"

Si les dépenses augmentent, les recettes ne suivent pas la même courbe. " On nous annonce des aides financières, mais pour le moment on n’a rien, et on ne sait pas à quelle hauteur, pour quand, dans quelles conditions on pourrait les obtenir… Cela reste l’incertitude ! Quant à une indexation des honoraires, des prestations, des actes médicaux, des forfaits hospitaliers, on peut l’espérer mais elle ne sera pas à la hauteur de l’indexation salariale et de l’augmentation du coût des produits que l’on doit acheter !"

Le directeur général ne s’en cache pas: sans réaction, la situation s’annonce inquiétante pour les hôpitaux. "À elle seule, l’énergie représente 1 – 1,5% du chiffre d’affaires alors que le bénéfice de l’hôpital correspond aussi à 1 -1,5%… si le coût de l’énergie double, cela veut dire que le bénéfice passe à la trappe ! Pour atteindre l’équilibre, il va falloir puiser dans les réserves constituées ces dernières années ; ce qui ne sera pas tenable très longtemps et cela nécessitera de revoir les investissements envisagés…"

Le défi d’attirer du personnel

Les hôpitaux sont aussi confrontés à un manque de personnel ; le CHM, dans une moindre mesure."Certes, ce n’est pas facile de trouver du personnel, mais dans tous les domaines, pas uniquement les soignants. Par contre, on peut se satisfaire de la politique d’engagement menée en 2019 lorsqu’on a décidé d’augmenter nos effectifs au chevet du patient. Cela nous a permis de faire face à la crise Covid, et aujourd’hui, d’être moins confronté à ce manque de personnel même si nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs."

Le centre hospitalier de Mouscron parvient à attirer plus facilement de nouvelles recrues. "Il y a déjà l’aspect géographique: nous sommes le seul hôpital dans la région, ou alors il faut aller en Flandre ou en France. Nous mettons aussi l’accent sur l’accueil de stagiaires ; nous essayons de rendre l’hôpital attractif afin de leur donner envie de venir chez nous après leurs études. Des personnes postulent également après avoir participé à des formations organisées chez nous."

Le directeur remarque, par contre, que son personnel est fatigué. "Physiquement et mentalement, le Covid a été une période difficile pour nos équipes ; elles ont dû puiser dans leurs réserves, remarque Grégoire Lefebvre. Alors qu’on sent que de ce point de vue, la situation s’améliore quelque peu… on se retrouve dans une nouvelle période d’inquiétude et de pessimisme. Les perspectives sont mois réjouissantes. Tout le monde se demande ce qui nous attend dans l’avenir, et comment payer ses factures énergétiques ou remplir son réservoir de voiture. Et sur ce dernier point, on peut craindre que cela pousse certains à aller travailler dans un établissement plus proche de chez eux ou plus accessible en transport en commun, pour économiser les frais de carburant… même si 80% du personnel habite à moins de 10 kilomètres de l’hôpital."

Le défi de tendre vers le virage ambulatoire

Le Covid a aussi laissé des traces dans les "habitudes" de soins. "Ce n’est pas tant l’activité hospitalière qui reste en baisse, mais plutôt la durée des hospitalisations, relève le directeur général. Si hier on restait 3 jours à l’hôpital suite à telle opération, aujourd’hui on ne reste plus que 2 jours. La tendance est davantage à l’hospitalisation de jour. Plusieurs éléments l’expliquent, d’abord l’INAMI qui met certaines balises, mais aussi l’hôpital qui préfère savoir les patients chez eux plutôt que dans un service où le Covid est présent. Les patients font aussi ce choix, d’autant plus que les soins à domicile existent. L’hôpital est occupé à prendre un virage ambulatoire et il faut s’y adapter en y transférant certains moyens qui étaient auparavant au sein des unités de soins… "