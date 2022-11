Ça s’est passé au conseil communal de Mouscron, lundi soir

3. Une rue, une esplanade et un passage Trois nouvelles dénominations de lieux ont été votées: la future "Rue Rosa Parks" qui longera le futur commissariat. Elle reliera les rues de la Passerelle et Cotonnière (le conseiller d’extrême droite s’est abstenu de voter pour ce symbole de la lutte raciale…), une "Esplanade des Droits humains" (futur parvis du commissariat en projet) et le "Passage Jean Vanloo" reliant la rue du Luxembourg à la rue de Tournai au sein du site intérieur de l’Eden ( "On avait émis des réserves pour le projet mais pour le projet de voirie, c’est oui", a précisé Simon Varrasse pour Écolo)

4. Ça reste compliqué au CPAS Le président du CPAS a expliqué que les demandes d’aides continuaient d’affluer, davantage encore avec l’explosion du coût de l’énergie. Mais la structure sociale est aussi impactée par le piratage et les lourdes difficultés qui en découlent. "On va vers une année record. Et l’impact financier du piratage n’a pas encore pu être estimé. C’est un long travail de réencodage des données qui a commencé…", a notamment déploré le président, M. Segard, tout en suppliant le fédéral "de faire cesser l’hémorragie".

5. De la quiétude au parc communal Le règlement du parc communal a été adapté avec un ajout d’interdictions, à savoir se livrer à des jeux pouvant gêner les promeneurs ou provoquer des accidents, se livrer à des activités bruyantes en produisant des bruits gênants par leur intensité et leur durée, et de s’attrouper au sein du parc dans le but de pique-niquer (avec utilisation de chaises, tables, nappes ou glacière), sauf événement dûment autorisé par le collège communal. Écolo par la voix d’Alexandre Ameloot a souhaité quelques éclaircissements car ces ajouts sur le règlement d’ordre intérieur du poumon vert restent trop flous. La bourgmestre a précisé que le texte avait été pensé "pour permettre au personnel assermenté qui y travaille d’avoir une base pour intervenir et il jugera lui-même s’il faut le faire". L’échevin Laurent Harduin précise: "Le règlement permettra de recadrer certaines personnes lorsqu’il y a débordement […] C’est une question de bon vivre et de partage de l’espace public". Écolo et PS ont voté l’abstention du point.