Le 18 mai 2020, lors d’un contrôle Covid à la frontière française, le prévenu ouvre sa fenêtre et commence à insulter les policiers français. L’homme filme la scène et tient des propos outrageants.

"Il précise par ailleurs qu’il est Belge et que les agents de police français ne peuvent intervenir sur le sol belge ", explique le substitut du Procureur du Roi. "Il se joue de la situation."

Les policiers français font appel aux forces de l’ordre belges et retiennent le véhicule du prévenu, afin qu’il ne puisse pas quitter les lieux. "C’est à ce moment-là que la tension est montée. Il a fait une clé d’étranglement à l’un des inspecteurs, avant de s’en prendre à la partie civile. Il lui a tordu le poignet violemment." Celle-ci a été blessée et mise en incapacité de travail durant plus de quatre mois. "Ma cliente, qui a demandé sa mutation dans le Sud de la France depuis, a été très impactée par la situation ", explique l’avocat de la partie civile. " Physiquement, elle a dû être plâtrée durant 1 mois et demi. Elle est retournée vivre chez ses parents ; elle a dû arrêter le sport.

Professionnellement, ma cliente n’a eu d’autre choix que de changer de lieu de travail pour ne plus croiser son agresseur. La vidéo prise par le prévenu et dans laquelle il tient des propos injurieux, continue de tourner sur les réseaux, ce qui affecte beaucoup la partie civile. " L’avocat a sollicité une expertise médicale pour pouvoir chiffrer le montant du dommage.

Le substitut du Procureur du Roi considère les préventions comme étant établies ; il requiert une peine de 18 mois de prison.

Une intervention légitime ?

L’avocat de la défense, dont le client a refusé l’extraction, ne conteste pas les faits, mais interpelle le juge quant à la légitimité des policiers français à intervenir sur le sol belge. "Les policiers français ont bloqué la voiture de mon client pour éviter qu’il ne s’en aille avant la venue des policiers belges", explique-t-il. "Mais avaient-ils la qualité d’intervenir sur le sol belge ? Je pose la question et laisse cette réflexion à votre appréciation. " Le fond de peine du prévenu étant fixé au 8 mai 2026, l’avocat plaide en faveur de la peine la plus modérée possible.

Le jugement interviendra le 8 décembre.