Fait-il trop noir dans la nuit mouscronnoise ?

En quelques jours à peine, les témoignages nous arrivent progressivement pour dire que la situation est trop radicale, que cela n’aide pas l’horeca durant le week-end alors qu’il est déjà en souffrance, que ce sera le chaos en cas de neige, que l’insécurité est appuyée et que les risques de drames possibles sont encore moins à exclure qu’avec l’éclairage public actif… Et si les effets négatifs cumulés coûtaient finalement trop face à l’économie permise, se demandent certains…

L’opposition politique s’en mêle également

L’opposition – Roger Rousmans pour le Parti socialiste et Pascal Loosvelt pour Mouscron Populaire – a aussi interpellé la Ville, ce lundi soir lors du conseil communal. L’échevine Marie-Hélène Vanelstraete a rappelé que: "C’est ORES qui a proposé à toutes les Communes wallonnes d’éteindre l’éclairage public, de minuit à 5 heures, du 1er novembre au 31 mars. La proposition intervenait comme une piste d’économie dans le contexte énergétique que l’on connaît, proposition validée par la Ville. En concertation avec la Cellule sécurité, la police, les services techniques, et après analyse des enjeux et éléments de contexte, on a interpellé Ores afin qu’elle nous soumette une proposition qui intègre le maintien de l’éclairage dans les différents cœurs de village et de l’hypercentre. Cette décision allait de pair avec le SPW qui souhaitait maintenir l’éclairage sur les voiries régionales."

Il ne fait donc jamais noir sur les différentes places de l’entité, certains carrefours, axes structurants mais également à la Rénovation urbaine, comme nous le détaillions le 28 octobre dernier. Cela ne suffit visiblement pas et la Ville dit l’entendre, le comprendre même.

«On s’en est rendu compte nous-même»

"Les modalités mises en œuvre font l’objet d’une évaluation continue. Nous en avons parlé au collège communal de ce lundi soir et nous reverrons encore la situation la semaine prochaine. Les différentes demandes et témoignages qui nous sont et seront parvenus seront analysés au cas par cas et, le cas échéant, relayés vers ORES en vue de trouve r une solution concertée", a encore indiqué l’échevine de la Sécurité routière et de l’Éclairage public, complétée par Brigitte Aubert: "Il y a certains cas où nous devons revoir la sécurité, ce que le collège communal analysera précisément la semaine prochaine. On s’en est rendu compte nous-même. Il y a certains endroits où nous devrons adapter la situation".

A contrario, une incongruité pointée par les citoyens pour laquelle la Ville a aussi agi: le centre administratif qui restait allumé en continu est désormais aussi éteint durant la tranche horaire qui nous intéresse, a précisé Brigitte Aubert.