Mouscron: Julien Roosens est l’un des 19 supporters belges invités au Qatar

C’est l’Union belge de football qui a communiqué qui étaient les meilleurs supporters belges selon un classement établi

Le supporter fait partie du fameux noyau des 19 Belges invités qui se mêleront au million de spectateurs attendus à près de 5 000 kilomètres des terres hurlues. "Le Qatar invite des supporters en de nombreux pays, en passant par des réseaux divers. Pour la Belgique, c’est l’Union belge de football qui a communiqué qui étaient les meilleurs supporters belges selon un classement établi et c’est celui-là qui devait être respecté. Je suis classé 18e meilleur supporter des Diables par le"1895 Official Belgian Fan Club" fédérant tous les clubs. On ne se connaît pas tous: je connais surtout un Bruxellois et un Carolo. Le noyau est essentiellement composé de Flamands.

L’invitation du Qatar comprend les vols, le logement dans un bel appartement et l’invitation au match d’ouverture qui opposera le Qatar à l’Équateur, ce dimanche", indique ce Borain installé pour raison professionnelle depuis une quinzaine d’années à Mouscron.

Il rentre le 2 décembre… pour mieux repartir ?

Le Moyen-Orient n’offre cependant pas aux supporters les sésames permettant d’applaudir leur propre équipe nationale au sein de ses stades "mais, en tant que supporter, j’ai eu l’opportunité de commander mes places. Comme notre vol retour est organisé le 2 décembre, j’irai voir les trois matchs de nos Diables, dont Croatie-Belgique, prévu la veille du départ."

Et si la fièvre noire-jaune-rouge continue de monter, portée par une progression de nos joueurs ? "Je pense qu’à peine rentré, j’y retournerai à mes frais avec un ami de Bruxelles qui s’y rend…"

Notre interlocuteur de 43 ans a donc pu poser ses derniers congés pour vivre sa passion sous les 30 °C de Doha et relève un avantage notable par rapport aux deux précédentes compétitions internationales du ballon rond aussi vécues de l’intérieur. "Contrairement à la Russie et le Brésil où il fallait faire des kilomètres en avion pour pouvoir aller d’un stade à l’autre, ici, on saura notamment se déplacer facilement en métro. Je ne connais pas du tout le Qatar. J’irai donc voir les matchs, j’irai en fan zone mais je vais aussi en profiter pour bien visiter: c’est un pays riche de musées notamment."

Pas son premier Mondial !

Écrire que Julien Roosens est un féru de football est une évidence. Notre interlocuteur est membre des Devils From Wasmuel, dans sa région boraine. Des racines qu’il entretient toujours avec sa région, ne serait-ce que parce que ses parents habitent toujours là-bas, à Quiévrain. Il a d’ailleurs fait un crochet par chez eux, ces dernières heures, avant de décoller. "Je reste attaché à ma région. Je suis d’ailleurs administrateur des jeunes au Royal Francs Borains, j’y apprécie l’esprit familial. Je suis aussi supporter d’Anderlecht et je le fus dès 2010 pour le Royal Excelsior Mouscron."

Pour l’aspect Coupe du monde, il est allé la voir en 2014 au Brésil, après un aller-retour en Croatie pour la qualification.

Pour l’Euro 2016 en France, "j’ai fait tout le tournoi. C’est surtout là que j’ai appris à connaître un tas de supporters et à faire de belles rencontres entre passionnés !"

Commençant à être rodé, pour le Mondial 2018 en Russie, "j’étais bien préparé ! J’ai tout fait: les qualifications et le tournoi. Ils avaient organisé un package"Fan flight". Pour le retour au pays, on est même revenus dans l’avion des joueurs ! C’était génial, on a d’ailleurs célébré à bord l’anniversaire de Roberto Martinez, qui nous a mis un verre."

Pour l’Euro 2020, "qui a finalement eu lieu en 2021, j’ai pris part aux matchs de qualification mais je ne suis pas allé là-bas, le Covid imposant trop de contraintes, comme des tests dans les aéroports par exemple…"

Une pandémie qui ne viendra pas jouer les trouble-fête au cœur de l’effervescence qatarie puisque tous les impératifs sanitaires y sont levés.