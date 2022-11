Futsal et water-polo : deux nouvelles sections pour l’école des sports de Mouscron en septembre

L’attractivité de l’école se basera donc sur un cadre flambant neuf, un encadrement compétent et expérimenté, mais aussi sur le catalogue de choix des sections, de plus en plus fourni. À ce titre, deux nouvelles "branches" s’ouvriront à la rentrée 2023: le futsal et le water-polo.

Pas un hasard si ces sections voient le jour puisqu’elles apparaissent dans le sillage de deux clubs dont les blasons font honneur à la ville, la Squadra Mouscron et le Royal Dauphins Mouscronnois. Dirigeant, coach et joueur du club de futsal, Adriano Greco estime que ce "superbe projet" peut permettre au club "de grandir et de se professionnaliser. "

Donc de franchir un cap, en capitalisant sur la formation des joueurs made in Mouscron. "Huit jeunes souhaitent déjà basculer de la section football à la section futsal. Sa création nous permettra d’accueillir des jeunes joueurs qui viennent de plus loin et qui seront accueillis à l’internat." La réputation de la Squadra a déjà dépassé les frontières, mais elle peut, selon Adriano Greco, rayonner encore plus loin. L’attractivité de cette section le prouve déjà

Des pelouses aux bassins, la Ville compte aussi lancer une section water-polo, souhaitée par le Royal Dauphins Mouscronnois depuis plusieurs années déjà. "Sa création fait partie d’un processus de développement pour le club", indique Anthony Thues, président du RDM, section Water-Polo. "En 23 ans, nous avons gagné 22 titres en gardant un état d’esprit familial. On a la chance d’être au sommet de notre sport en Belgique, notamment grâce à des renforts internationaux. Notre volonté sera d’avoir une équipe de joueurs formés au club, à 100%", précise le président. Et l’ambition, pour le club, vise aussi l’Europe. "On rêve de plus haut depuis un moment. On veut titiller les plus grands clubs européens et on peut aussi le faire avec des joueurs issus de Mouscron", confirme Julien Donche, membre historique de l’équipe première.

Oubliez le "tout pour le football", même si les infrastructures du Futurosport accueilleront bientôt le club de Deinze (D1B), les autorités mouscronnoises croient fermement en leur nouvelle école des sports et son potentiel. "Nous avons plusieurs clubs synonymes d’excellence sportive dans la commune et de nombreux champions", conclut Brigitte Aubert pour justifier le développement de cette infrastructure.

"Non, l’équitation ne disparaîtra pas"

À contre-courant des rumeurs, mais aussi du scepticisme de quelques opposants politiques, la section équitation sera préservée et déménagera au poney club l’Aventure.

Certes l’IEG a décidé de mettre fin à l’exploitation du centre équestre de la Rouge-Croix.

Mais la catastrophe n’aura pas lieu. Non seulement parce que les chevaux en pension sur le site "pourront y rester jusqu’au printemps prochain", assure son président Guy Brutsaert. Mais aussi parce qu’à partir du mois de janvier, la section équitation sera transférée au poney club l’Aventure, distant de quelques centaines de mètres seulement. Au lieu de renouveler un (onéreux) permis d’environnement sur le site actuel pour quelques mois seulement, les autorités communales ont fait le pari du partenariat avec un club privé. "Notre rôle est de rassurer les parents inquiets. Chaque enfant inscrit en équitation pourra poursuivre son cursus sereinement ", indique Brigitte Aubert.

Mieux, la capacité de la section devrait augmenter en passant de 22 à 30 inscrits. "L’idée n’est pas seulement d’y former que les cavaliers d’élite mais pourquoi pas d’y développer d’autres spécialités autour de l’animal, des spécialités qui se font rare dans la région", indique le couple Desmet, gérant du poney club l’Aventure depuis un quart de siècle. Ce partenariat avec la commune de Mouscron est un "défi autant qu’une reconnaissance" pour les exploitants du club situé à Dottignies.

Du côté de la ville, le message est clair: "nous ne ferons aucune économie sur l’éducation et la pédagogie", confirme David Vaccari. "La section équitation réclame un financement bien plus important que d’autres sports, mais elle n’est pas menacée parce qu’elle coûte cher. Elle n’est pas menacée du tout d’ailleurs."

La bourgmestre confirme et précise que "le plaisir d’aller à l’école passe par ces sections sportives où les jeunes s’épanouissent. Nous ne ferons pas de sacrifices à ce sujet et ne regardons pas à l’argent si les jeunes prennent du plaisir à pratiquer leur sport, qui peut d’ailleurs devenir un métier", conclut Brigitte Aubert.

Quid de la section cyclisme et du handisport ?

Brigitte Aubert annonce donc deux nouvelles sections et une date pour leur lancement: septembre 2023.

Mais la future école des sports se développera aussi dans d’autres disciplines.

Terre de vélo, Mouscron verra aussi l’introduction d’une section cyclisme dans l’école des sports, mais sans certitude de "calendrier" quant à l’ouverture. "On cherche encore un professeur qui peut coordonner la section", avoue David Vaccari. "On ne veut pas s’embarquer de manière hasardeuse dans une direction, sans avoir les forces vives pour développer un projet cohérent", estime l’échevin de l’instruction publique.

Autre projet qui verra le jour dès l’inauguration de la future école des sports: la section handisport. "Les infrastructures seront adaptées pour la développer, ça nous tient vraiment à cœur", conclut David Vaccari.