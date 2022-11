Fermeture temporaire des services sociaux: encore des conséquences de la cyberattaque au CPAS de Mouscron

Dix jours plus tard, Benoît Segard précisait devant les élus du conseil communal que la structure était "aveugle, mais pas paralysée", et poursuivait son état des lieux: "le s données ont disparu, ce qui retarde notre travail. Mais on continue d’assurer le soin aux résidents de nos maisons de repos, on continue de venir en aide aux plus démunis", confirmait encore le président du Centre Public d’Action Sociale.

Les conséquences de cette cyberattaque sont malheureusement encore mesurables aujourd’hui, près de deux mois et demi après les faits. Dans un communiqué diffusé lundi, le CPAS précise que ses services sociaux ne seront pas accessibles le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre, ni les après-midi du lundi 21 au vendredi 25 novembre. "Suite au piratage informatique qui a fait disparaître toutes les données et donc les dossiers des bénéficiaires, le personnel doit recréer de nouveaux dossiers."

La fermeture est nécessaire pour permettre au personnel de relancer les programmes et systèmes informatiques touchés par la cyberattaque.

Le CPAS précise aussi qu’il n’y aura pas non plus de permanences ce jeudi 17 novembre.