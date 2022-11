Gérant depuis cinq ans, le Mouscronnois sert dans les murs du café La Fraternelle depuis bientôt deux décennies. Son histoire commune avec la Frat’ prendra fin le 30 juin prochain. "D’ici là, ce sera comme une longue tournée d’adieux ", poursuit l’intéressé.

Les premières estimations pointaient pourtant l’année 2024, voire le début de l’année 2025 pour la fermeture définitive de l’établissement. Celle-ci suit une logique implacable, celle qui pousse Solidaris à déménager une centaine de mètres plus haut dans la rue du Val, dans un bâtiment neuf et surtout moins grand que l’actuel, "qui s’est progressivement vidé ces dernières années", juge un habitué de la Frat’.

Un « bastion » pour militants, asso & clubs

La surprise résulte aussi du fait que Solidaris avait entamé des travaux relativement conséquents il y a cinq ans dans le bâtiment actuel. "Ça fait mal de savoir que l’aventure s’arrête, que tout disparaît en même temps que le café et qu’il ne restera que les souvenirs", reprend Ludovic Tocha.

Plus de soirées à thème comme le karaoké du samedi (un rendez-vous incontournable pour les habitués de la Fraternelle), plus de Quartier Général pour les associations et clubs locaux dont le siège se trouvait au café. "Cet établissement, c’est un bastion pour de nombreuses personnes", estime Ludovic Tocha.

Pas uniquement pour les militants "rouges" de la cité des Hurlus. Aussi et simplement pour toutes les personnes attachées à cette ambiance populaire et cette fibre sociale, omniprésente entre les murs de la Frat’.

Exit donc le café et la salle où de nombreuses réceptions ont lieu. Exit aussi les bureaux de Solidaris, aménagés dans un bâtiment construit entre la fin des années soixante et le début des années septante. La maison du peuple installée dans le centre-ville disparaît en même temps qu’une page importante se tourne (il en reste deux, à Herseaux et Dottignies). Quant à Ludovic Tocha, il a repris un café dans le quartier du Tuquet il y a quelques semaines, en plus de l’établissement Au moulin, où il dispose aussi d’une salle de réception. "Mais ce n’est pas la même ambiance qu’ici. La Frat’, c’est indescriptible ", conclut le tenancier mouscronnois.

Stupeur et tristesse. Les habitués de la Fraternelle redoutaient aussi la fermeture. Depuis peu, ils connaissent la date. "J’ai bientôt 50 ans, je viens ici depuis mon adolescente. J’ai passé ma jeunesse ici ", avoue Katty au moment d’expliquer ce qui la lie au café la Fraternelle. "Je suis attachée à cet endroit et je pense que je vais pleurer le jour où le café fermera. J’espère sincèrement qu’ils ne le détruiront pas. C’était un point de rendez-vous familial et populaire qui va beaucoup nous manquer."

Alain partage les mêmes sentiments, lui qui franchit la porte du café depuis trente ans déjà. "Le café disparaît finalement quelques mois après l’Excel et notre club de supporter" déplore cet habitué. "La Fraternelle, c’est ma maison, mon QG. C’est triste de se dire qu’on ne rentrera plus ici dans quelques mois et qu’on ne retrouvera rien de comparable. "

C’est à la place de l’ancien stand de tir, dans un bâtiment inoccupé depuis des années, que Solidaris va s’installer. Plus précisément, la mutuelle prévoit de démolir l’infrastructure existante pour y établir un immeuble avec commerce en front de rue (vraisemblablement l’opticien partenaire de Solidaris). Plus question de café donc.

Les responsables de la mutuelle espéraient, aux dernières nouvelles, un déménagement pour l’année 2024, étant donné que le début des travaux se rapproche autour de cette parcelle située un peu plus haut dans la rue du Val.

Et le bâtiment existant ? Réaffectation ou déconstruction/démolition ? Pour l’instant, rien n’a encore filtré. Mais la structure étant tout de même très imposante, la deuxième hypothèse serait un changement important dans le centre-ville de Mouscron.