Un pan monégasque sous le prisme de la Wallonie picarde

Ce pan d’histoire vient de voir naître un documentaire Albert Ier, un combat pour la paix partageant de riches entretiens: le prince Albert II de Monaco, le prince Georg Friedrich de Prusse… Ils ont été menés par le Monégasque Yann-Antony Noghès (connu en Belgique pour sa présentation de Coûte que coûte sur RTL-TVi). Ses interviews sont entrecoupées d’évocations historiques visant à mieux se plonger dans ce passé. Cette immersion a été réalisée par le Mouscronnois Julien Segard. "Je ponctue, j’illustre les interviews de Yann-Antony qui en a aussi écrit l’histoire puisqu’il a notamment eu le privilège d’avoir accès aux carnets personnels du prince Albert Ier, permettant de se rapprocher au plus près de la réalité historique", résume le Hurlu qui a notamment réalisé son propre documentaire consacré au prolifique producteur mouscronnois Jean Vanloo, en 2018. "Celui qui a monté mon documentaire est aussi celui qui travaille avec Yann-Antony et son frère Alexandre Rougier. J’avais déjà eu l’occasion de rencontrer Alexandre à Paris. Ils ont pensé à moi car ils ont apprécié mon propre documentaire sur le producteur Jean Vanloo. Même si nous co-réalisons ce film, c’est surtout celui de Yann-Antony Noghès: il portait le sujet en lui. Je suis venu me greffer sans interférer."

Un film qui résonne aujourd’hui avec le conflit qui nous préoccupe. "Pour une bataille de territoires, ce fut le même genre de tensions, puis d’escalade sur le plan international, avec l’affaire Dreyfus, l’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche… On ne pouvait pas deviner en le préparant que nous serions aussi proches de l’actualité…"

Par aisance pour l’illustration des évocations, plutôt que de partir par monts et par vaux, Julien Segard a songé au château de Belœil qui concentre en ses murs des pièces aux styles divers. Elles ont permis d’illustrer plusieurs contextes. "On parle bien ici d’évocation, d’images qui permettent de se projeter à la fois au palais de Monaco, dans un château de Berlin, dans la maison de Bertha Von Suttner ou encore dans les appartements parisiens du prince. Le château de Belœil était le parfait compromis et il a été fabuleusement agencé par un décorateur. C’est ainsi qu’une des pièces permet de voir Albert Ier écrire dans son bureau haussmannien puis de se retrouver devant la fameuse bibliothèque souvent reprise lors de captations, explique Julien Segard qui, puisque vous devez probablement vous poser la question, a bien eu l’opportunité de rencontrer le prince Albert II de Monaco lors du tournage. J’ai participé au moment de son interview par Yann-Antony car j’étais présent au palais princier pour le visiter. Il ne fut pas possible d’y tourner les scènes historiques mais m’y rendre m’a permis de m’imprégner de la façon dont on pouvait en exprimer l’atmosphère." Il a eu l’occasion de le revoir ensuite, lors de la projection officielle du documentaire sur le Rocher, le 9 juin dernier, organisée par le Comité Albert Ier.

L’œuvre d’une durée de 1h16 concourt actuellement au festival Cinemania de Montréal et elle sera aussi diffusée en France, sur La Chaîne parlementaire, ce vendredi.

La Une. 11 novembre, 22h35.