Il y a 100 ans, l’artiste naquit au château des Tourelles, au Mont-à-Leux.

Si le jongleur des mots a bien une salle à son nom au Marius Staquet ainsi qu’une école qu’il était venu lui-même inaugurer, la localisation de son lieu de naissance n’avait jamais été indiquée directement à la rue du Chalet aux Mouscronnois comme aux personnes de passage en la cité des Hurlus.

La belle plaque informative inaugurée pour le centenaire symbolique. Accrochée sur la grille du château des Tourelles, elle y sera bien sûr scellée d’ici peu. ©EdA

La Ville a marqué le coup en inaugurant en ce jour symbolique une plaque fixée sur la grille du château de la rue de Chalet, "en attendant de pouvoir la fixer rapidement de façon plus pérenne, en la scellant dans le mur selon les possibilités techniques", indique l’échevin de la Culture, Laurent Harduin, préparant d’autres plaques à inaugurer dans l’entité afin de relater aux yeux de tous le fabuleux passé artistique mouscronnois, essentiellement musical.

«Cette plaque témoigne de notre fierté de l’avoir vu naître à Mouscron»

La bourgmestre a prononcé un discours en présence de convives dans un tronçon de rue brièvement fermé par la police de Mouscron. Brigitte Aubert est revenue sur le parcours comme sur quelques rendez-vous marquants, comme la mémorable émission "Champs-Élysées" de Michel Drucker. Elle n’a pas manqué non plus de relire le communiqué de Jacques Chirac lors du décès de l’artiste rapidement parti vivre et faire carrière en France.

Quelques discours au Mont-à-Leux, avant de dévoiler la plaque. ©EdA

Pour l’occasion, les frères Taloche avaient fait le déplacement. C’est que le Mouscronnois de naissance représente beaucoup pour le tandem d’artistes: "Il fut notre parrain au début de notre carrière et notre coproducteur durant les dix dernières années de sa vie".

Quelques élus hurlus entourant les invités de marque — Les Frères Taloche, filleuls artistiques de Raymond Devos — en marge de l’inauguration. ©EdA

Vincent et Bruno Taloche ont rappelé quelques souvenirs amusants comme touchants. "On a eu la chance de rencontrer l’un des derniers dinosaures du music-hall. On peut aussi y associer Annie Cordy."

Ils ont aussi souligné à quel point, encore aujourd’hui, ses textes appris par la jeunesse ne vieillissent pas.

La journée (et le mois anniversaire célébré par Mouscron) s’est terminée par un spectacle de l’académie au sein du nouveau Hurlu Comedy Club de Fabian Le Castel imitant fabuleusement "notre" Raymond. De quoi boucler la boucle pour tant de bougies soufflées…