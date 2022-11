Mouscron : un grand concert gospel au profit d’Auti Bol d’Air

Une aide à l’aube du dixième anniversaire

À Mouscron, c’est l’association Auti Bol d’Air qui pourra en apprécier les rentrées financières ô combien nécessaires à son fonctionnement et au développement de sa structure tournée vers l’autisme, comme l’explique Jennifer Vanderlinden, sa responsable: "Nous sommes heureux que ce concert nous soutienne à nouveau. C’est un bel événement avec tous ces choristes, ces jeux de lumière… C’est très professionnel et cela donne une grande visibilité. Comme les autres aides, celle-ci est aussi importante puisque notre association grandit. Outre nos plaines de jeux, depuis janvier, notre Maison de l’autisme grandit. Il faut pouvoir acheter du matériel, payer le loyer... On souhaite aussi pouvoir rendre gratuit le premier rendez-vous avec les familles découvrant qu’elles ont un enfant autiste. Rien n’est remboursé et c’est essentiel de lever un éventuel frein. C’est en effet très important d’avoir un diagnostic le plus tôt possible car cela permet aussi de gagner du temps sur l’évolution des choses…"

25 € (prévente), 30 € (sur place). Infos et tickets: à la librairie Dany, rue de Menin, et via www.070.be