Mouscron : faire immortaliser son bébé sans vie, pour le cœur et l’esprit…

Elle tourne devant nous les pages d’un album de photos de ce petit bout sans vie qui semble assoupi. Une immortalisation fixée à jamais sur papier glacé le lendemain de sa venue au monde. L’occasion pour cette maman de quatre autres enfants de nous parler de l’importance d’éterniser par ce biais le deuil périnatal. "C’est la sage-femme qui m’a parlé de la possibilité d’une séance photos de mon enfant mort, les maternités ont connaissance de ce service assuré par l’association Au-delà des nuages. La photographe fut d’une incroyable douceur. Avec le recul, j’estime qu’elle est aussi importante qu’une sage-femme, qu’une doula et qu’une psychologue…"

Proposé par les hôpitaux

Tant qu’on n’a pas vécu ce tourment, la démarche peut paraître abrupte. Kéziah en a conscience. Mais elle sait surtout à quel point elle a pu continuer à avancer grâce aux photos. "Contrairement à un proche décédé dont on a des clichés mais aussi le souvenir de la voix par exemple, on n’a aucun souvenir d’un enfant qui décède. Tout l’enjeu est de se reconstruire et ces photos sont donc nécessaires. Si je ne les avais pas, je ne sais pas comment j’aurais pu continuer à avancer en n’ayant juste qu’une pierre tombale… Avoir une image est indispensable, il n’y a rien de pire que des deuils pathologiques. Certes, on n’a pas connu l’enfant mais il a bien existé, on l’a senti évoluer dans son ventre. Grâce à Au-delà des nuages qui s’adapte aux envies de photos, Adrien n’est plus là mais il est quand même toujours là, deux ans après… C’est un lien d’amour qui dépasse la souffrance, la douleur. Il y a un vrai problème de reconnaissance du deuil périnatal, j’ai d’ailleurs écrit à la Reine et au Parlement pour que cela évolue…"

Photos non-retouchées

C’est son histoire qui a incité la photographe mouscronnoise Audrey Vervaeke à s’engager bénévolement auprès d’ Au-delà des nuages dans les hôpitaux de sa région, soit à Mouscron, Tournai et Ath: "J’en avais entendu parler et cela m’intéressait car j’aime rendre service, j’ai bon cœur. Cependant, mon mari n’y était pas favorable. Et un jour, Kéziah m’en a parlé puis une autre femme, le lendemain. Je me suis dit que c’était un signe au point de finalement m’inscrire en tant que bénévole".

Depuis un an, Audrey a été amenée à intervenir trois fois pour ce service via un système de garde. Elle se souvient de sa première fois qu’elle appréhendait. "J’avais peur de pleurer, de craquer mais l’association est là. On est accompagné lors des deux premières fois. On a aussi un groupe Facebook privé permettant notamment de se préparer à voir à quoi ressemble un prématuré de 16 semaines via des clichés dont les parents autorisent la diffusion en interne. Avant d’entrer dans une pièce pour photographier un bébé, je me dis que ce n’est pas mon malheur, que ce n’est pas mon histoire, que je fais juste quelque chose de bien…"

Audrey prend des clichés de petits bouts dans leur berceau, dans les bras de la maman… On note une différence par rapport au travail qu’elle effectue au quotidien: "Je fais toujours beaucoup de clichés avec plein de détails car je sais que les souvenirs, ça s’estompe toujours… Je place un doudou dans les mains, je prends un rayon de soleil qui caresse le visage… L’important à mes yeux, c’est de ne pas voir que c’est pris dans un hôpital. J’ai par contre l’obligation de donner des photos sans retouches, ce qui me semble évident". Audrey a depuis eu le temps de se rendre compte de l’importance et de la nécessité de sa mission. "J’ai reçu des messages bienveillants. L’accueil est toujours bon, il y a beaucoup de reconnaissance de la part des parents…"

Bébés de 8 semaines jusqu’à 6 mois

"C’est important de communiquer pour briser ce tabou en Wallonie où tous les hôpitaux n’acceptent pas cette démarche – mais tous dans le Hainaut où vous vous situez – contrairement à la Flandre où tous adhèrent, dit Anne-Astrid De Vos, coordinatrice pour Bruxelles et la Wallonie d’ Au-delà des nuages, ASBL non-subventionnée qui dépend de dons. Depuis que cela a été lancé en avril 2016 en Flandre et en avril 2018 en Wallonie, nous voyons que le fait d’avoir des photos, une trace tangible, aide les parents dans le processus du deuil. On oublie que ces personnes sont devenues parents quelques heures ou quelques jours. Très souvent, notre photographe est la première personne non-médicale qui rentre dans la chambre et fait vivre un moment non-médicalisé. C’est un moment spécial pour tous…"

www.audeladesnuages.be