Depuis 2015, l’institution participe au mouvement, rassemblant chaque année près de 500 participants (avec le soutien du Centre culturel et l’aide des élèves de 5e technique de Saint-Charles Dottignies).

"Le principe de la journée reste celui d’un salon gratuit, prévu pour accueillir les familles. Tous les visiteurs sont invités à déambuler parmi les stands et à participer en famille aux activités qui leur plaisent. "

Au programme: jeux de plateau, jeux géants, un coin lecture, des espaces de discussions, un escape game ainsi qu’une grande distribution de jeux et de jouets d’occasion, échangés lors des années précédentes. L’idée étant de concocter des activités pour séduire tous les âges. Avec en outre le bouche-à-oreille – Bébé papote et Bougeons ensemble (de 0 à 6 ans), des jeux de société (coups de cœur), des jeux géants et l’écriture de la lettre à Saint-Nicolas dès trois ans.

Dès six ans, la Bibliothèque prépare un atelier marque-pages précieux, une sensibilisation aux divers handicaps, un escape game, des boîtes mystères et un atelier Art family.

Dès dix ans, les participants pourront découvrir un atelier jeux de société et initiation aux cartes Magic

Et aussi une grande distribution de jeux et jouets gratuits. "La Bourse d’échange de jeux et jouets prend fin à Mouscron et pour l’occasion, chaque enfant pourra venir chercher un jouet ou un jeu sur le stand, sans forcément apporter un autre jeu ou jouet en échange (dans la limite des stocks disponibles.)", précise la Bibliothèque de Mouscron.

Ces douzièmes rencontres auront lieu à la Grande, de 10h à 18h rue de la Vellerie et sont totalement gratuites.