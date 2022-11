C’est quoi, tous ces déchets autour des PAV de l'entité mouscronnoise ?

L’opposition a interpellé la Ville à propos de nombreux sacs de déchets qui traînent autour des points d’apport volontaire. Elle se demande si le système n’est parfois pas victime de pannes informatiques et/ou que les PAV sont trop souvent remplis et que certains usagers ne souhaitent pas réembarquer leurs rebuts odorants dans leur véhicule… Chiffres à l’appui fournis par Ipalle, l’échevine Ann Cloet à l’environnement a balayé d’un revers de la main cette piste utopiste, déplorant des dépôts sauvages: " La fréquence des collectes est adaptée au taux de remplissage qu’Ipalle suit journellement. Une seule par semaine est suffisante. Il n’y a qu’aux rues de l’Enseignement, des Combattants et Couturelle qu’il faut passer deux fois par semaine. Du 1er août au 31 octobre, on a dénombré 52 614 ouvertures sur le territoire mouscronnois. Durant ces trois mois, on a eu un seul PAV qui n’a pas pu être ouvert 1/2 journée car il était plein, celui du Blanc-Pignon.