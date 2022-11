Le futur commissariat de Mouscron sera fonctionnel « en fin d’année 2024 », selon le chef de corps

1. Du retard à l’allumage… Le chantier devait initialement débuter fin 2021, il sera finalement lancé pour de bon début 2023, avec plus de douze mois de retard. La faute à une période de troubles initiée par la crise sanitaire et prolongée par des facteurs énergétiques. "C’est la réalité du marché de la construction actuellement", indique Jean-Michel Joseph. Initié début 2022, le marché des travaux a été analysé jusqu’au début de l’été. "Pour des raisons majoritairement économiques, c’est l’association momentanée Interconstruct – Tradeco qui a été désignée pour réaliser ce chantier", poursuit le commissaire divisionnaire. Deux sociétés mouscronnoises pour un projet 100% hurlu. Si le critère prix l’a emporté, c’est notamment en raison de la flambée du coût des matières premières. Le chef de corps quantifie l’augmentation des différentes offres de 20% à 50%. Rien que pour le parvis végétalisé dont l’estimation de base était chiffrée à environ 800 000 euros, il coûte désormais le double (1,6 million d’euros, repris en partie dans la Politique intégrée des Villes, un soutien de la Région wallonne).

De la friche actuelle, le terrain situé entre l’avenue des Châteaux, la rue de la Passerelle et la rue Cotonnière sera complètement transformé avec la construction du nouveau commissariat. "Dans le chantier, une nouvelle voirie publique rejoindra la rue de la Passerelle à la rue Cotonnière. Elle devait initialement être une voirie de service. Mais la bourgmestre tenait à la rendre accessible à tout le monde", poursuit Jean-Michel Joseph.

2. Les caractéristiques du bâtiment

Malgré une enveloppe de plus en plus fournie pour boucler ce projet, le chef de corps le confirme: "tous les voyants sont au vert". Et même si la conjoncture actuelle rend tout plus compliqué, la zone de police s’avance avec des certitudes. Le terrain est choisi, l’entreprise est désignée, les budgets sont bouclés. Tous ces critères permettront la matérialisation d’un bâtiment "complexe", avec un rez-de-chaussée et trois étages (les niveaux deux et trois ne couvriront pas toute la surface des deux niveaux les plus bas).

Au rez-de-chaussée donc, l’accueil du commissariat, dans la continuité du parvis. "Le critère sécurité y sera essentiel avec un pré-hall puis un sas de contrôle. Dans le bâtiment actuel, tout le monde voyage dans les couloirs." Ce ne sera plus autant le cas à l’avenue des Châteaux. "Les plaintes se feront dans des bureaux au rez-de-chaussée, ou l’on retrouvera aussi une salle de réunion", détaille le chef de corps. Un autre espace, plus sécurisé celui-là, sera composé de huit cellules individuelles, une cellule collective et deux cellules réservées aux mineurs. "Dans notre commissariat, nous n’avons que trois cellules individuelles. " Toujours au rez-de-chaussée, on retrouvera le local vidéo, le dispatching et une salle réservée à la cellule de crise.

Pour les policiers, l’accès se fera via un parking privé extérieur à hauteur du premier étage. "Logiquement, on y retrouve un grand vestiaire et des bureaux. Il y aura aussi un complexe de salles d’audition", confirme Jean-Michel Joseph.

3. Répercussion sur le coût de la police. Il s’agira d’un bâtiment à haute performance énergétique, financé à 100% par la Ville de Mouscron pour un montant qui dépasserait 20 millions d’euros. Avec logiquement des répercussions sur le coût de la zone de police par habitant. Mouscron occupait déjà le haut du classement en Wallonie picarde, en raison de son environnement urbanisé et de ses frontières. De 220 euros par habitant et par an, ce montant devrait augmenter de 20 euros environ. "Le commissariat est financé sur 25 ans pour réduire la charge de la dette. A-t-on besoin de faire des dépenses pareilles ? Ça fait 30 ans qu’on en parle et on en discutait déjà avant la réforme des polices", conclut Jean-Michel Joseph. Sous entendu, il était temps…

« Rester sur le site actuel ? Une mauvaise idée »

La polémique du stationnement n’a pas vraiment lieu d’être autour du site voué à accueillir le futur commissariat puisque le parking actuel est sous-utilisé, "sauf à la sortie des écoles", avoue Jean-Michel Joseph. Un nouveau parking public sera aménagé le long de la rue de la Passerelle et douze places supplémentaires seront installées le long de la nouvelle voirie.

Le déménagement aura donc lieu fin 2024-début 2025 et permettra à la zone de quitter un bâtiment conçu pour accueillir, à l’origine, 50 gendarmes. "Nous sommes plus de 200 à travailler ici, même si tout le monde n’est pas présent en même temps. Rester rue Henri Debavay et agrandir aurait été trop onéreux. De plus, on n’aurait pas pu continuer notre boulot en étant recroquevillés sur nous-même. Le long de l’avenue des Châteaux, on ne s’écarte pas du cœur urbain de Mouscron", estime le chef de cors.

Croisade importante pour "JMJ" ? e personnel. Le futur commissariat a été conçu pour accueillir 10% d’effectif supplémentaire. Le commissaire divisionnaire a souvent manifesté l’envie d’avoir plus de forces vives. Pas évident quand le coût du personnel est de plus en plus conséquent. Mais avec l’ouverture de cinq postes d’inspecteurs supplémentaires, il a été (partiellement) entendu.