Gault & Millau 2023: des maintiens et trois progressions en Wallonie picarde

Le guide tiré à 30 000 exemplaires a été dévoilé ce lundi. ©Gault & Millau

Près de 1 400 établissements sont mis en lumière dans le volume 2023. La majorité des tables a été écumée durant toute une année par 25 inspecteurs.

Qu’en retenir pour notre vaste région ? Contrairement à l’année passée, aucun établissement n’a été sanctionné. Une fois intégré au Gault & Millau, à défaut de progresser, le plus dur est surtout de se maintenir. C’est donc la belle régularité de nos chefs qui est à applaudir !

22 établissements référencés

Brunehaut : Sel et Poivre (13,5/20), Comines: Fleur de sel (13,5/20), Dottignies: Gaston Vouzote (13/20), Ellezelles: Le Château du Mylord (16,5/20), Flobecq: Le Vieux Château (14,5/20), Ghislenghien: Aux Mets Encore (12/20), Lessines: Le Tramasure (13/20), Leuze-en-Hainaut: Le Chalet de la Bourgogne (13/20), Mouscron: Vugo (14/20), Au Petit Château (13/20), Roucourt: L’Impératif-Domaine d’Arondeau (16/20), Thoricourt: L’Esprit Village (13/20) Tournai: La Paulée Marie-Pierre (13/20), La Petite Madeleine (13/20) et La Table d’Éric (12/20).

Quai n° 4 et L’Inattendu ont fait mouche

On note aussi trois progressions dont deux à Ath: présenté comme un "Coup de cœur" du guide qui en avait même fait sa "Découverte de l’Année" en 2021, Quai n° 4 ne cesse de progresser chaque année. Il vient encore de grappiller 0,5 point supplémentaire, passant à 14,5/20. Le guide précise que le lieu "continue de surprendre […] Le succès de la maison n’empêche pas notre duo de se remettre en question pour continuer à renouveler sans cesse un répertoire créatif qui affirme progressivement son identité".

Le texte du guide reflète exactement notre mentalité

Le tandem, par la voix du Maxence Bouralha, dit se reconnaître en cette description: "Le texte du guide reflète exactement notre mentalité: depuis qu’on a ouvert, on essaie toujours d’innover et d’augmenter progressivement le niveau". Et à la question de savoir si les deux s’y attendaient: "On s’était dit que suite à notre étoile acquise cette année, ça augmenterait peut-être… mais sans certitude !"

Au Quai n° 4, à Ath, Maxence Bouralha et Maxime Legrand vont pouvoir fixer une nouvelle plaque jaune à l’entrée qui affichera leur progression, avec un joli 14,5/20. ©L’Avenir — F.H.

Ça monte aussi pour L’Inattendu qui entrait immédiatement avec un 13/20 dans cette bible belge des gourmets et des gourmands, l’an dernier. Également "Coup de cœur", il apparaît désormais avec un 13,5/20.

"Dès les premières assiettes, on perçoit l’enthousiasme et la créativité de ce jeune chef riche d’un joli parcours initiatique […] Une cuisine inattendue qui n’a rien de saugrenu que nous encourageons d’un demi-point."

Cet été, à l’occasion de notre série de portraits sur les chefs et leur restaurant, Benjamin Fontaine nous ouvrait les cuisines de L’Inattendu, à Ath. Il peut conserver le sourire pour une année, avec sa progression. Il affiche un 13,5/20. ©EdA

Maintien des trois autres en la cité des Géants avec leur cotation de 12/20: L’Entre Guillemets et Le Petit Prince de Ligne intégrés l’an dernier ainsi que La Malterie.

Du côté de Saint-Sauveur, Vertes Feuilles grappille aussi un point, passant de 12 à 13/20. Pascal Martens, cuisinant face à vous dans sa cuisine ouverte et servant vos assiettes à savourer en ayant une vue imprenable sur le Pays des Collines, se disait heureux de cette progression: "Je suis très content de l’apprendre, je ne m’y attendais pas du tout !", dit-il tout en expliquant sa façon de travailler qui semble plaire: "Je fais beaucoup de visites de restaurants qui travaillent en circuits courts, locaux. Je rencontre aussi les cuisiniers et les producteurs.

Pour tout mon menu, je travaille avec la filière des producteurs locaux, depuis les zakouski jusqu’au dessert en passant par le pain, l’apéritif à base de fleurs de sureau cueillies fraîchement autour du bassin de Frasnes, dans une zone protégée par la Commune qui n’est donc pas pulvérisée. J’essaie de composer mes assiettes au maximum avec des produits que j’ai autour de moi. Je travaille avec un maraîcher local – Laurent Voortman d’Ellezelles – qui vient chaque semaine regarder le potager pour voir ce qu’on va pouvoir cueillir et ainsi établir le menu fixe sur base de cela".

Sur la même zone joliment vallonnée, Les Marronniers maintient son 13/20.