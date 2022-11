C’est ce dimanche, sur le coup de 18 heures, que la montagne russe familiale a effectué son ultime tour après 40 ans de bons et loyaux services.

Le dernier tour a été pour celles et ceux qui avaient été invités spécifiquement pour l’occasion, notamment à l’occasion d’un concours. ©EdA

C’est par le directeur du parc, Stefan Lemey, que les derniers passagers ont été accueillis pour parcourir une dernière fois les 360 mètres de rails à une vitesse de pointe avoisinant gentiment les 40 km/h. Il s’agissait de personnes invitées ou de gagnants à un concours notamment.

Ma petite adore La Coccinelle, elle en a gros sur le cœur, aujourd’hui…

Pour l’occasion, une foule composée du personnel du parc et des visiteurs s’est agglutinée tout autour de l’attraction pour vivre un instant touchant, à l’instar de Stéphane venu en famille de Mouscron: "Comme on a un abonnement, on avait vu le décompte sur l’écran à l’entrée de l’attraction. Et parce que c’était le dernier jour d’ouverture du parc avant l’hiver, on est venus. Ma petite adore La Coccinelle, elle en a gros sur le cœur, aujourd’hui… Moi aussi d’ailleurs, je pense que dès 1984, je devais être dessus. Elle était symbolique !"

La foule s’est massée autour de l’attraction en cette fin de journée, ce dimanche, pour apprécier le dernier tour de piste… ©EdA

L’attraction sera démontée et remplacée.

On précisera qu’à l’occasion d’Octobre Rose, trois wagons de La Coccinelle ont été mis aux enchères, l’occasion de récolter plusieurs milliers d’euros. Les bénéfices iront à Think Pink Belgique.

Le roi lion du parc était présent pour saluer une dernière fois sa fidèle coccinelle et les convives qu’elle a embarqués. ©EdA

Ce dimanche soir, au terme de nocturnes d’Halloween, le parc d’attractions a donc aussi fermé ses grilles pour la trêve hivernale. Réouverture programmée le 1er avril prochain, l’occasion de vous concocter plusieurs nouveautés…