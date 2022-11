Quelques cris, beaucoup de hurlements et même quelques jurons pour certains: celles et ceux qui osaient entrer dans l’enceinte de l’ancienne piscine de Mouscron, ces vendredi et samedi soir, n’en ressortaient pas indemnes… Et pour cause: à l’occasion de la période d’Halloween, les membres du pôle Événementiel du service Jeunesse de la Ville de Mouscron avaient préparé un Urbex hanté (exploration urbaine).

Ce phénomène consiste à l’exploration de lieux abandonnés par l’homme. Et quel autre meilleur cadre que celui de l’ancienne piscine de Mouscron ? Son style à l’ancienne et son architecture du XXe siècle correspondaient parfaitement à l’objectif des organisateurs: faire peur !

250 visiteurs terrifiés

A chaque tournant du parcours, une petite surprise attendait les jeunes courageux explorateurs... ©EdA

Grâce à une histoire de disparition de jeune fille dans l’enceinte de la piscine, les 250 adolescents attendus durant le week-end ont pu frémir…. " Le but était de profiter de cette période d’Halloween pour ressortir cette idée qui traîne dans les tiroirs depuis un moment ", confie Cédric Tiberghien, membre du pôle Événementiel. Car en effet, le Covid a empêché cette activité de voir le jour pendant deux ans. " On voulait plutôt attirer les adolescents cette fois-ci, et le succès a été au rendez-vous: toutes les places ont rapidement été réservées ".

Une dizaine de figurants

L’ancienne piscine comme vous ne l’aviez jamais imaginée, même dans vos cauchemars! ©EdA

Masques, sang et ambiance rougeâtre: le service Jeunesse a frappé fort en ce qui concerne les décors proposés. Avec l’appui du Marius Staquet, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour proposer une quinzaine de minutes de frissons aux courageux visiteurs. " Dans cette ancienne piscine, les jeunes n’ont pas leurs repères, puisque la plupart ne sont jamais venus. Cela permet de plus facilement leur faire peur ! ", sourit-on de plaisir du côté de Simon Maertens, responsable du pôle Événementiel.

Âmes sensibles, s’abstenir ©EdA

Mais pas de panique (quoiqu’un peu quand même) pour les ados ayant un peu sous-estimé la capacité du service Jeunesse à leur faire peur: si l’angoisse était trop forte, il y avait la possibilité d’abandonner en cours de parcours. Vendredi, sur les coups de 20 heures, on dénombrait déjà deux abandons ! " On voulait voir si notre parcours pouvait être effrayant: il l’est ! ", note Cédric Tiberghien. " Maintenant, l’idée est tout de même qu’un maximum de jeunes puissent aller au bout ! ".