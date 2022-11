Il a exercé l’activité de commerçant chevilleur avec son épouse. "Suite à la perte de cet emploi, j’ai été embauché comme chauffeur routier dans une entreprise de Heule, près de Courtrai. C’est ainsi que nous sommes venus nous installer à Dottignies il y a plus de vingt ans", raconte le jubilaire.

Son épouse a vu le jour à Lille le 1er septembre 1949. De leur union sont nés deux fils, Bruno et Benoît. Quatre petits-enfants complètent le tableau familial: Lévana, Charlie, Balian et l’aîné Dorian venu d’Avignon pour saluer et fêter ses grands-parents.

Les vacances en camping et la lecture font partie, entre autres, des divertissements du couple.

Les jubilaires étaient ravis de célébrer leurs noces d’or, entourés de leur famille et de nombreux amis, dans une ambiance chaleureuse et festive en la salle "Le Chartil" située dans la campagne dottignienne.