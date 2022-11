Studycar, pas qu'une école de devoirs en terres hurlues

Ce service d’aide à la scolarité, entièrement gratuit, vient d’organiser une journée découverte à La Grange: balade, jeux anciens, ateliers bricolages, photomaton… étaient au programme. "Cette manifestation est une première, explique Maurine Taelman, la coordinatrice depuis quatre ans. L’objectif est bien sûr de se faire connaître, car Studycar n’est pas encore assez connu, mais essentiellement mettre en avant le travail de l’équipe de bénévoles composée d’une quarantaine de personnes qui encadrent plus de 120 enfants. L’accompagnement est individualisé, en conséquence les jeunes sont répartis en petits groupes. Nous avons de plus en plus de demandes, mais malheureusement les locaux ne sont pas extensibles, nous sommes à l’étroit. D’autre part, avec plus de bénévoles, on pourrait renforcer une équipe ou ouvrir davantage de séances. Des enfants viennent une fois par semaine mais ce n’est pas suffisant pour les aider au mieux."

Il n’est pas nécessaire d’être qualifié pour être volontaire à l’école de devoirs, tout le monde est le bienvenu. Il faut être capable de comprendre et d’expliquer aux jeunes la matière apprise en classe, faire preuve de patience, bien sûr avoir un bon contact avec les enfants de même que pouvoir identifier leurs problèmes d’apprentissage constituent des atouts appréciables.

Les séances se déroulent dans ces quatre antennes de l’entité:

– Mouscron Centre – Rue St-Pierre 32: mercredi de 14h à 15h et de 15 à 16h & jeudi de 16h à 18h.

– Luingne – Rue Hocedez, maison communale: lundi & mardi de 15h30 à 17h.

– Mont-à-Leux – Rue de la Châtellenie 1: lundi, mardi & jeudi de 15h30 à 17h.

– Nouveau-Monde – 182, rue du Nouveau-Monde: mardi & jeudi de 16h à 18h.

Vous souhaitez devenir bénévoles au sein de Studycar ? Contactez Maurine Taelman: 0478 722 693/056 390 672 ou studycar.edd@cpasmouscron.be.