Les expositions "So British" à La Piscine de Roubaix

L’accès au musée se vit cet automne par le spectre du Royaume-Uni vu au travers des collections de La Piscine. Sous l’intitulé "Roubaix save the Queen", on y apprécie des œuvres où la pluridisciplinarité est de mise, s’interrogeant notamment sur les mouvements sociaux. L’occasion de sourire par exemple face à une porcelaine représentant Margaret Thatcher se tassant, s’écroulant. "C’est un accident de cuisson mais l’artiste a voulu le conserver car il va dans le sens du propos satirique qu’il voulait exprimer puisque, pour l’artiste, Thatcher a mené une politique destructrice." La visite se prolonge dans les cabines entourant le bassin. Cité textile oblige, les réserves du musée regorgent de tissus et de vêtements, et sa collection d’outre-Manche ou en lien avec elle est riche. De quoi exposer tartan et cachemire, et styles (punk…)