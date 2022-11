La Mouscronnoise Marjorie Demullier a réussi sa plongée en fauteuil roulant en Méditerranée

Non pas qu’escalader un glacier pyrénéen avec une jambe paralysée était une sinécure. Ne pensez pas non plus que participer au Championnat de France de Crossfit était une promenade de santé. Mais Marjorie l’avoue. Pour venir à bout de ce défi de plongée en fauteuil roulant, elle en a bavé. Son franc-parler lui fait même dire qu’elle en a "chié" (sic) pendant trop longtemps pour ne pas savourer cette belle victoire personnelle auprès de ces proches.

©Mickaël Mathis.

Au fond, la vie prend parfois des virages inattendus, des brusques tournants auxquels personne n’est vraiment préparé.

Quand la maladie se déclare en 2005, les médecins pensent que Marjorie n’en a plus "que pour quelques mois."

©EdA

17 ans plus tard, la Mouscronnoise est toujours là, vivante. Peut-être même plus qu’avant la découverte de cette myopathie qui lui paralyse la jambe droite. Ses récents défis, c’est une leçon de vie permanente, une source d’inspiration pour ceux qui sont frappés par les aléas du destin. Elle vient d’en donner un nouvel exemple mercredi, sur la petite plage de Saint-Cyr-sur-Mer.

Une prise de risques

Concrètement, Marjorie Demullier voulait plonger jusqu’à environ dix mètres en dessous de la surface, mais pas dans une simple combinaison de plongée. Elle voulait descendre en fauteuil roulant, symbole d’un handicap à qui elle a pourtant fait un sacré bras d’honneur (un de plus). L’objectif était de parcourir plusieurs dizaines de mètres en pleine mer Méditerrannée, sans quitter son siège. "Et surtout de pouvoir récolter des fonds pour soutenir financièrement l’Envol, qui vient en aide aux personnes porteuses de handicap ", rappelle la plongeuse.

+ LIRE AUSSI : Marjorie se prépare à sa plongée en fauteuil dans les Calanques: "je n’ai pas le droit à l’erreur"

On touche là un point sensible. Si Marjorie se lance à chaque fois dans ce qu’elle appelle "une galère", autant qu’un "défi", c’est aussi pour les autres. La Mouscronnoise a "flippé" avant de se mettre à l’eau, pour elle mais aussi pour les autres. "Je ne voulais pas faire courir de risques aux plongeurs qui m’accompagnent. Donc ça a rajouté du stress au stress", poursuit l’intéressée.

©Olivier Perment.

Un stress qui ne l’a pas lâché durant toute la dernière ligne droite, des premiers essais ratés à la piscine Les Dauphins à son arrivée sur la Côte d’Azur. "Aujourd’hui, je suis fière mais surtout épuisée. Réussir cette plongée si particulière enlève un fameux poids de mes épaules. On est descendu à l’eau ensemble, avec les plongeurs qui m’ont entraînée. On remonte aussi ensemble. J’ai été grandement aidée par la réussite technique de ce fauteuil et du dispositif qui m’a permis de plonger. Je n’ai jamais touché le fond, je ne suis pas remonté à la surface pendant 35 minutes. "

+ LIRE AUSSI : Mouscron : Marjorie à l’assaut des calanques

35 minutes où Marjorie ne pensait qu’à pédaler, sans que rien d’autre ne parasite son esprit. "Avant de m’immerger, j’avais besoin de faire le vide, de m’isoler, de repenser à ses deux années et demie de préparation qui ont rythmé mon quotidien. " Elle y a puisé sa force pour revenir sur le sable, "même si mes bras tremblaient" précise-t-elle. En communion avec la mer et la nature, la Mouscronnoise rentre au bercail avec des souvenirs plein la tête. "Contente", que ce défi soit derrière elle, elle pense désormais à faire le GR20 en Corse et à gravir le Mont-Blanc. "Mais ce ne sera certainement pas pour demain", conclut-elle. Son abnégation n’a pas de limite, ni de frontière. Marjorie est un phare pour ceux dont le quotidien a aussi été chamboulé par un handicap, quel qu’il soit…

La récompense d’un travail acharné pour l’ICET

©-EDA

À la conception du fauteuil ? Deux élèves de l’ICET Herseaux, qui peuvent se féliciter d’avoir abattu un tel boulot pour permettre à Marjorie de réussir sa plongée.

Marc Tranain est un professeur fier de ses élèves. "Les deux derniers jours avant les vacances de Toussaint, ils n’ont pas été en cours. Nous avons terminé la conception du fauteuil", explique le chef d’atelier à l’ICET.

La dernière ligne droite a été difficile pour Marc et les deux jeunes chargés de la conception du fauteuil. Mais les sueurs froides et l’abattement lors du premier essai à la piscine de Mouscron ont laissé place au sentiment du devoir accompli. Ce n’était pourtant pas gagné. "Il y a eu des moments de doute, parce qu’on a travaillé avec du matériel de récupération. Lors du premier test grandeur nature, j’avais même dit que je laissais tomber sur le coup de l’énervement. Mais on a eu raison de persévérer ", avoue Marc Tranain. "Le projet me faisait peur en raison des plans que Marjorie nous avait transmis et qui correspondaient à un fauteuil à propulsion électrique. Nous avons dû composer manuellement, avec un pédalier et une hélice." Trop petite, la pièce maîtresse du fauteuil a été remplacée par une deuxième hélice plus grande, usinée quelques jours avant le grand départ des plongeurs pour la Côte d’Azur. "L’histoire est belle, surtout pour les élèves qui ont travaillé sur ce projet. Le fauteuil reviendra à l’ICET et on l’exposera lors de nos prochaines portes ouvertes." La boucle est bouclée…