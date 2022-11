Stéphane Guillon: acide comme il se doit, au Marius Staquet

S’il lui fut récemment compliqué de faire exceptionnellement rire le public du VOO Rire à Liège, il n’en fut pas de même à Mouscron et ce, tant pour le plus grand bonheur de l’artiste que pour celui de ses convives. Il faut dire qu’assister à son one-man-show, c’est accepter d’entendre tout haut ce que l’on pense tout bas et être prêt à encaisser de l’humour plus noir que noir ! Stéphane Guillon, de retour sur les planches après presque trois ans d’absence, a eu le temps d’affiner ses vannes sur la politique française, les médias, le confinement et les diverses actualités actuelles et plus anciennes. Certes, si nous ne connaissons pas les personnalités politiques françaises et si on n’arrive pas à mettre des œillères (le temps d’une minute !) sur l’affaire Dutroux, le public belge peut avoir des difficultés à rentrer dans son "trip". Il faut dire que l’artiste se donne un rôle de méchant, ce qui a toujours fait partie de son succès.